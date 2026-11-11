Jedan od najpoznatijih svetskih lanaca brze hrane počinje poslovanje na domaćem tržištu otvaranjem restorana u tržnom centru Ušće.
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Popularni lanac brze hrane sutra otvara prvi restoran u Srbiji: Evo gde možete probati čuveni Whopper
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Jedan od najpoznatijih svetskih brendova brze hrane Burger King stigao je u Beograd, a prvi restoran otvara se sutra u tržnom centru Ušće.
Ove jeseni poznati restoran brze hrane stiže u Ušće šoping centar, a ubrzo zatim stiže i u BEO šoping centar.
Poznat po kultnom Whopperu, Burger King već decenijama ima posebno mesto među ljubiteljima burgera širom sveta. Dolaskom u Srbiju, brend će domaćoj publici ponuditi prepoznatljiv meni i iskustvo po kojem je poznat na više od 100 tržišta širom sveta.
Kurir Biznis/B92
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