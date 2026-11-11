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Jedan od najpoznatijih svetskih brendova brze hrane Burger King stigao je u Beograd, a prvi restoran otvara se sutra u tržnom centru Ušće.

Ove jeseni poznati restoran brze hrane stiže u Ušće šoping centar, a ubrzo zatim stiže i u BEO šoping centar.

Poznat po kultnom Whopperu, Burger King već decenijama ima posebno mesto među ljubiteljima burgera širom sveta. Dolaskom u Srbiju, brend će domaćoj publici ponuditi prepoznatljiv meni i iskustvo po kojem je poznat na više od 100 tržišta širom sveta.

Kurir Biznis/B92

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