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Dok pojedini građane Srbije noćima ne spavaju jer su im ostale zarobljene ili izgubljene pare u Alta banci, koja je preko noći ostala bez dozvole za rad, nekome se sreća osmehnula i za ejdno veče postao je bogatiji za više od 40.000 evra.

Naime, reč je o srećnom dobiniku u nagradnoj igri Državne lutrije Srbije "Loto 7/39", koji je u sinoćnom izvlačenju u 90. kolu jedini imao šest pogodaka i osvojio 5.163.806 dinara.

Šestica vredela više od 43.000 evra

Prema važećem srednjem kursu od 117,6305 dinara za jedan evro, taj srećnik je postao bogatiji za 43.898 evra.

Ipak, neko bi mogao reći, da i nije baš toliki "srećnik" pošto ga je samo jedan broj delio od osvajanja sedmice vredne 3,1 milion evra. Bilo kako bilo, ukoliko se radi o nekome ko nema nekretninu u svom vlasništu ova suma je i te kako dobra polazna osnova za kupovinu placa i početak gradnje sopstvene kuće. Ako se radi o nekome iz manjeg grada, za ovu sumu možda može i da kupi manju kuću sa okućnicom. Ako dobitnik šestice za sve to nije zainteresovan, suma veća od 43.000 evra je više nego dovoljna i za učešće pri kupovini stana.

Nije bilo sedmice

Prama zvaničnom izveštaju, objavljenom na sajtu Državne lutrije Srbije u 90. kolu nije izvučena sedmica vredna 373.510.102,50 dinara (oko 3,1 milion evra).