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Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes rekao je danas da eventualno odlaganje specijalizovane izložbe Ekspo 2027 praktično više nije moguće s obzirom na to da je do početka izložbe ostalo nešto više od šest meseci i dodao da će 1. decembra učesnici izložbe početi da preuzimaju svoje izložbene prostore.

Na pitanje da li svi rokovi za Ekspo 2027 Beograd mogu biti ispunjeni, imajući u vidu da Srbija još nije formirala nove institucije vlasti i postoji li mogućnost odlaganja izložbe, Kerkentzes je za "Vreme" rekao da bi svaka promena datuma zahtevala odobrenje Generalne skupštine BIE dvotrećinskom većinom.

- Datume održavanja izložbe Ekspo 2027 Beograd, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, utvrdile su države članice BIE kada je izložba zvanično priznata 26. novembra 2024. godine. Svaka promena datuma zahtevala bi odobrenje Generalne skupštine BIE dvotrećinskom većinom. S obzirom na to da je do otvaranja ostalo nešto više od šest meseci, regulatorni rokovi BIE praktično više ne omogućavaju takvu promenu - kazao je on.

Promena vlasti ne utiče na Ekspo

Naveo je da izbori predstavljaju uobičajeni deo demokratskog života, kao i da se promene vlasti često događaju pre održavanja izložbe Ekspo, pa čak i tokom njenog trajanja.

- Više od 140 učesnika planiralo je svoje učešće u skladu sa utvrđenim datumima, a svi napori usmereni su na otvaranje 15. maja. To je cilj kojem teže svi koji učestvuju u organizaciji. Pripreme teku prema planu i postavljeni su neophodni temelji. Učesnici su poprilično odmakli u pripremama, a od 1. decembra počeće da preuzimaju svoje izložbene prostore. Predstojeće nedelje su od presudnog značaja, a održavanje dosadašnjeg tempa je zajednička odgovornost - kazao je Kerkentzes.

Ekspo balon Foto: Tanjug/Rade Prelić

Naveo je i da organizacija izložbe Ekspo podrazumeva mnogo više od same izgradnje izložbenog kompleksa.

- Organizator rukovodi projektom, ali učesnici takođe moraju da donesu svoje eksponate, organizuju timove i obezbede uslove za rad u Srbiji. Brojne institucije i nadležni organi, od Uprave carina do Narodne banke Srbije, kao i kompanije angažovane na prostoru izložbe, od kojih mnoge već blisko sarađuju sa učesnicima, angažovane su da učine to mogućim. Svako od njih ima svoju ulogu u pravovremenom završetku poslova - kazao je Kerkentzes.

Preuzete obaveze

Dodao je da je reč o obavezama preuzetim prema zemljama učesnicama i da ispunjenje svake od njih doprinosi tome da izložba bude otvorena prema planu.

Na pitanje kako BIE gleda na političke promene u Srbiji i najavu predstavnika "Studentske liste" da će se Ekspo 2027 u Beogradu održati u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije, odgovorio je da BIE srdačno pozdravlja izjavu da će se Ekspo 2027 u Beogradu održati u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.

Ekspo 2027 Foto: Gemini ilustracija

- Pripreme su već uveliko u toku, više od 140 međunarodnih učesnika priprema se za dolazak u Beograd, a brojne kompanije, agencije i institucije su maksimalno angažovane kako bi izložba bila uspešna. BIE je u potpunosti posvećen uspehu izložbe i stupiće bez odlaganja u kontakt sa svima koji budu učestvovali u narednoj fazi njene realizacije, kao i sa novom Vladom čim bude formirana, kako bi se obezbedio nesmetan nastavak priprema. Oslanjajući se na iskustva prethodnih zemalja domaćina, BIE će pružiti punu podršku kako bi Ekspo 2027 bio uspešan za građane Srbije i međunarodnu zajednicu - kazao je on.

Kritike leks specijalisa

Odgovarajući na pitanje kako BIE odgovara na kritike leks specijalisa i zakonskih odredaba koje omogućavaju odstupanja od, kako je navedeno, standardnih procedura, rekao je da se Ekspo 2027 u Beogradu organizuje na osnovu Registracionog dosijea izložbe, koji su odobrile države članice BIE, kao i Opštih i posebnih pravilnika izložbe.

Izbor i primena domaćih pravnih instrumenata u realizaciji projekta, kao i njihova usklađenost sa nacionalnim zakonodavstvom, u nadležnosti su institucija Srbije, dodaje Kerkentzes.

- Bez obzira na procedure koje se primenjuju, projekat mora biti realizovan u skladu sa Pariskom konvencijom iz 1928. godine, pravilima BIE i obavezama prema učesnicima. BIE nadzire samu izložbu i prostor na kojem se ona održava, ali ne i druge javne ili privatne projekte koji mogu biti povezani sa njom - istakao je Kerkentzes.

Kako kaže, poverenje javnosti u projekat je od suštinskog značaja, jer upravo građani zemlje domaćina čine jednu izložbu i oni su ti koji treba da imaju koristi od nasleđa koje ona ostavlja.

Javne nabavke

Istakao je da BIE prati javnu raspravu u Srbiji o transparentnosti projekta, uključujući i pitanja javnih nabavki.

- Kao zemlja domaćin, Srbija finansira organizaciju izložbe, a svaki učesnik obezbeđuje sopstvene sadržaje, programe i timove, pri čemu neki od njih imaju podršku kroz Partnerski program izložbe. Finansijsko upravljanje projektom Ekspo 2027 u Beogradu, uključujući sprovođenje javnih nabavki i raspolaganje javnim sredstvima, u nadležnosti je zemlje domaćina i uređeno je zakonodavstvom Srbije - kazao je on.

Foto: Beta Zoran Petrović

Ističe i da BIE nema nikakvu ulogu u dodeljivanju, upravljanju ili reviziji javnih ugovora.

- Njegova uloga je da obezbedi da se izložba organizuje u skladu sa Registracionim dosijeom, koji su odobrile države članice BIE, kao i sa Opštim i posebnim pravilnicima izložbe. Zbog toga organizator redovno podnosi izveštaje odborima i Generalnoj skupštini BIE o tome kako napreduju pripreme. Kao i svaki veliki javni projekat, Ekspo zavisi od poverenja javnosti, a to poverenje počiva na transparentnosti - dodao je on.

Bezbednost je prioritet

Na pitanje koje bezbednosne standarde moraju da ispune objekti izložbe Ekspo 2027 Beograd i kako BIE proverava njihovu usklađenost sa tim standardima, rekao je da objekti i instalacije moraju biti u skladu sa građevinskim propisima Srbije i pravilima zaštite od požara.

- Bezbednost posetilaca i svih koji rade na izložbi, uključujući učesnike i BIE timove, zajednički je prioritet svih uključenih strana - kazao je generalni sekretar BIE.

Ističe i da posebni pravilnici izložbe, koje odobrava BIE, utvrđuju način primene ovih propisa na prostoru izložbe, uzimajući u obzir privremeni karakter mnogih objekata.

- Provera usklađenosti sa propisima, uključujući inspekcijski pregled objekata pre otvaranja, u nadležnosti je odgovarajućih organa Srbije, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Bezbednost je takođe tema koju BIE pažljivo prati kroz redovnu komunikaciju sa organizatorom, nadležnim organima Srbije i zemljama učesnicama - kazao je on.

Dugoročno nasleđe

Kako kaže, Ekspo 2027 u Beogradu predstavlja jedinstvenu priliku za Srbiju da se poveže sa svetom, ojača odnose sa više od 140 zemalja i organizacija učesnica kroz nacionalne dane i zvanične posete, ali i da stvori nasleđe koje će dugoročno značiti njenim građanima.

- Poverenje građana ključno je za ostvarivanje punog potencijala ove prilike, a ono se gradi kada građani jasno vide šta im Ekspo donosi. Transparentnost i dobro upravljanje sastavni su deo tog procesa, a BIE se raduje saradnji sa novom Vladom na realizaciji Ekspa na koji će građani Srbije moći da budu ponosni - kazao je on.

Kerkentzes navodi da je do otvaranja ostalo nešto više od šest meseci, zbog čega je sada vreme od presudnog značaja.

- Dobar zamah već postoji i važno je da se održi, kako bi Ekspo 2027 u Beogradu bio uspešan za Srbiju i sve zemlje i organizacije koje u njemu učestvuju - kazao je Kerkentzes.