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Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin pozvao je penzionere sa teritorije grada koji ispunjavaju uslove za jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara, ali im sredstva još nisu isplaćena, da mu se lično obrate kako bi se utvrdio razlog zbog kojeg nisu ostvarili ovo pravo.

Reč je o penzionerima čija su mesečna primanja manja od 31.094 dinara, a koji se, uprkos tome što ispunjavaju navedeni uslov, nisu našli među korisnicima jednokratne pomoći.

Mićin je istakao da je spisak korisnika dobijen od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond), ali da želi da se proveri svaki slučaj u kojem pomoć nije isplaćena.

Gradonačelnik: "Para ima, gradski budžet je stabilan"

Gradonačelnik je poručio da nijedan penzioner koji ima pravo na ovu vrstu podrške ne bi trebalo da ostane bez novca.

- Spisak je dobijen od Fonda PIO. Molim sve penzionere koji imaju nižu penziju od 31.094 dinara, a koji nisu ostvarili pravo na jednokratnu pomoć od 20.000 dinara, a žive na teritoriji Grada Novog Sada, da se slobodno lično meni pismeno obrate i ja ću lično tražiti podatke od PIO fonda da vidimo šta je problem. Moj mejl je zarko.micin@novisad.rs. Neću da niko ostane bez jednokratne pomoći, para ima, gradski budžet je stabilan - rekao je Mićin.

Ko ima pravo na jednokratnu pomoć od 20.000 dinara?

Prema informacijama koje je saopštio gradonačelnik, poziv za proveru prava na isplatu odnosi se na penzionere koji ispunjavaju sledeće uslove:

Imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada.

Njihova mesečna penzija iznosi manje od 31.094 dinara.

Još nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara.

Penzioneri koji ispunjavaju ove kriterijume, a nisu primili novac, mogu da zatraže proveru svog statusa.

Gde penzioneri mogu da se obrate ako nisu dobili novac?

Gradonačelnik Žarko Mićin pozvao je građane da mu se obrate pisanim putem, na zvaničnu imejl adresu:

Kako je objasnio, nakon prijema obraćanja lično će zatražiti podatke od PIO fonda kako bi se utvrdilo zbog čega pojedini penzioneri nisu ostvarili pravo na pomoć.

Mićin je naglasio da je gradski budžet stabilan i da su sredstva za ovu namenu obezbeđena, poručivši da ne želi da bilo ko od penzionera koji ispunjavaju uslove ostane bez predviđene finansijske podrške.