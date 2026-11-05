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Grad Novigrad-Cittanova u Hrvatskoj objavio je dva javna poziva kojima penzionerima i starijim osobama omogućava povraćaj troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao i isplatu božićnice. Za ove mere u gradskom budžetu obezbeđeno je 80.000 evra, a građani sa najnižim primanjima mogu da ostvare ukupno do 244 evra novčane pomoći.

Prema podacima Grada, veliki broj korisnika dobiće ukupno 137 evra, dok će oni sa najnižim penzijama, koji ispunjavaju uslove za puni povraćaj troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja, moći da ostvare i veći iznos.

Ko ima pravo na puni povraćaj dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Pravo na povraćaj troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja imaju penzioneri sa prebivalištem na teritoriji Novigrada, osobe starije od 65 godina koje nisu u penziji i nemaju prihode, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Visina povraćaja zavisi od mesečnog iznosa penzije.

Penzionerima čija penzija iznosi do 400 evra, kao i osobama starijim od 65 godina koje nemaju prihode i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, Grad će refundirati 100 odsto plaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu.

Penzioneri sa penzijom većom od 400, a ne višom od 900 evra, mogu da ostvare povraćaj polovine uplaćene premije.

Povraćaj se odobrava najviše do iznosa godišnje premije koju utvrđuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bez obzira na to kod kog osiguravajućeg društva je polisa ugovorena.

Važno je napomenuti da ovo pravo nemaju osobe kojima se dopunsko zdravstveno osiguranje već plaća iz državnog budžeta. Mera je namenjena građanima koji premiju plaćaju iz sopstvenih sredstava.

Božićnicu dobijaju i penzioneri sa većim primanjima

Druga mera odnosi se na isplatu božićnice, koja će iznositi od 50 do 70 evra po korisniku. Očekuje se da će pravo na ovu pomoć ostvariti oko 1.100 penzionera i starijih osoba iz Novigrada.

Penzioneri sa mesečnom penzijom do 400 evra, osobe starije od 65 godina koje nisu u penziji i nemaju prihode, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, dobiće božićnicu od 70 evra.

Penzionerima sa penzijom većom od 400 evra pripada 50 evra, bez obzira na to što je za povraćaj troškova dopunskog osiguranja postavljen prihodovni prag od 900 evra.

To znači da i penzioneri koji zbog visine svojih primanja ne ispunjavaju uslove za povraćaj dopunskog osiguranja mogu da dobiju božićnicu.

Za dve pomoći nije potrebno podnositi dva zahteva

Građanima koji ispunjavaju uslove za obe vrste pomoći postupak prijave biće pojednostavljen.

Naime, osobe koje podnesu zahtev za refundaciju dopunskog zdravstvenog osiguranja, a istovremeno ispunjavaju uslove za božićnicu, neće morati da podnose poseban zahtev za drugu pomoć.

Grad će pravo na božićnicu utvrditi po službenoj dužnosti, na osnovu podataka i dokumentacije dostavljene uz prvi zahtev.

Za povraćaj troškova dopunskog osiguranja potrebno je priložiti dokaz o ugovorenoj ili obnovljenoj polisi za 2026. godinu, kao i dokaz o uplati.

Građani koji prvi put podnose zahtev moraju da dostave dokaze o svim uplatama tokom ove godine, dok je korisnicima koji su pravo ostvarivali i prethodnih godina dovoljan dokaz o poslednjoj uplati premije.

Uz zahtev se prilažu i:

Kopija lične karte;

Podaci o bankovnom računu;

Za korisnike inostranih penzija, dokaz o visini primanja za mesec koji prethodi podnošenju prijave.

Za ostvarivanje prava na božićnicu potrebno je dostaviti popunjen obrazac, kopiju lične karte, dokaz o IBAN-u bankovnog računa i, ukoliko je reč o korisniku inostrane penzije, dokument kojim se potvrđuje njena visina.

Prijave traju do 4. decembra

Zahtevi za obe vrste pomoći podnose se najkasnije do 4. decembra 2026. godine.

Građani dokumentaciju mogu da predaju lično u pisarnici gradske uprave, pošalju poštom na adresu Grad Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, ili elektronskim putem na imejl adresu pisarnica@novigrad.hr.

Svi potrebni obrasci i detaljni uslovi dostupni su na zvaničnom sajtu Grada Novigrada-Cittanova.