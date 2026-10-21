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Pravo na doplatu do propisanog minimuma može da prestane ako korisnik ostvari penziju u inostranstvu ili promeni prebivalište i preseli se u drugu državu, a u određenim slučajevima može doći i do obaveze vraćanja novca koji je prethodno isplaćen.

Prema podacima navedenim u informacijama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), najniži iznos penzije za poljoprivredne penzionere iznosi 24.443,91 dinar, dok za zaposlene i samostalce iznosi do 31.092,11 dinara. Ove iznose treba proveriti prema poslednjem usklađivanju penzija i kategoriji kojoj korisnik pripada.

Ključno je da penzioner ne mora da izgubi pravo na penziju koju je ostvario u Srbiji, već može da izgubi pravo na doplatu kojom se njegova primanja podižu do najnižeg zakonskog iznosa.

Penzija iz inostranstva može da promeni obračun

Kada penzioner koji prima najniži iznos penzije u Srbiji ostvari pravo i na penziju iz inostranstva, menja se način obračuna ukupnih primanja.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se najniži iznos isplaćuje kada zbir penzije određene u Srbiji i penzije iz inostranstva nije veći od propisanog minimuma. Ako je taj zbir manji, korisniku se isplaćuje razlika do najnižeg iznosa.

To praktično znači da se sabiraju penzije iz obe države, a zatim se utvrđuje da li postoji pravo na doplatu iz Srbije.

Na primer, ako penzioner iz Srbije prima 20.000 dinara, a iz inostranstva 5.000 dinara, njegova ukupna primanja od penzija iznose 25.000 dinara. Ako je najniži iznos koji se primenjuje na njega 30.000 dinara, doplata bi, prema ovom primeru, iznosila 5.000 dinara.

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Međutim, ako se iznos inostrane penzije poveća tako da zbir dostigne ili premaši propisani minimum, doplata više ne pripada. U tom slučaju penzioner nastavlja da prima penzije koje su mu obračunate na osnovu ostvarenog staža i drugih uslova, ali bez dodatka do najnižeg iznosa.

Inostrana penzija preračunava se u dinare prema deviznom kursu koji se primenjuje na dan ostvarivanja prava.

Zašto Fond PIO čeka odluku iz inostranstva?

U praksi, kada je poznato da je budući penzioner deo radnog staža ostvario u inostranstvu, Fond PIO prilikom utvrđivanja prava može da odloži konačnu odluku o isplati najnižeg iznosa dok se ne utvrdi pravo na penziju u drugoj državi.

Razlog je sprečavanje situacije u kojoj bi korisniku prvo bio isplaćivan najniži iznos u Srbiji, a zatim bi se naknadno utvrdilo da, zbog inostrane penzije, na tu doplatu nije imao pravo u punom iznosu.

U takvim okolnostima može nastati preplata, odnosno obaveza da penzioner vrati novac koji mu je isplaćen više nego što mu pripada.

Zbog toga je važno da budući penzioneri prilikom podnošenja zahteva Fondu PIO prijave i radni staž ostvaren u inostranstvu.

Ako je penzija obračunata u Srbiji već veća od najnižeg iznosa, pitanje doplate do minimuma se ne postavlja na isti način.

Preseljenje u inostranstvo može da utiče na pravo

U zavisnosti od međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju koji se primenjuje, korisniku koji živi u inostranstvu može da pripada samo iznos penzije obračunat na osnovu njegovog staža i zarade, bez doplate do najnižeg iznosa.

Takve odredbe postoje u sporazumima o socijalnom osiguranju sa državama koje su nekada činile Jugoslaviju.

Iz Fonda PIO upozoravaju da je penzioner koji se preseli u inostranstvo dužan da bez odlaganja prijavi promenu prebivališta. Isplata penzije može da se nastavi preko računa u stranoj banci, ali to samo po sebi ne znači da korisnik zadržava pravo na najniži iznos.

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Važno je naglasiti da se pravo na najniži iznos procenjuje prema prebivalištu i pravilima koja važe za konkretnu državu, a ne samo prema tome da li se penzija isplaćuje na račun u Srbiji ili u inostranstvu.

Tako, na primer, činjenica da penzioner koji živi u Sloveniji ovlasti drugu osobu da prima njegovu penziju u Srbiji ne znači automatski da će zadržati pravo na doplatu do najnižeg iznosa.

Penzioneri mogu da budu u obavezi da vrate novac

Ako Fond PIO naknadno utvrdi da korisniku nije pripadala doplata u iznosu koji mu je isplaćivan, može se pojaviti pitanje povraćaja preplaćenih sredstava.

Zbog toga su prijavljivanje staža u inostranstvu, blagovremeno dostavljanje podataka o inostranoj penziji i prijava promene prebivališta važni za pravilno utvrđivanje prava.

Pored najnižeg, postoji i najviši iznos penzije, koji je prema dostavljenim podacima naveden kao 230.145,48 dinara za sve kategorije. Kod ograničenja najvišeg iznosa primenjuju se posebna pravila, pri čemu se inostrana penzija ne uzima u obzir na isti način kao kod utvrđivanja prava na doplatu do minimuma. I ovaj iznos treba proveriti prema važećim podacima Fonda PIO.