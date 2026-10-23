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Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) upozorio je danas korisnike penzija na nove pokušaje prevare o kojima su tom fondu stigle prijave sa područja Pirota.

Kako se navodi, prema prijavama korisnika penzija, nepoznata lica dolazila su na njihove kućne adrese, predstavljajući im da su dobili poklon i da je potrebno da potpišu odgovarajući dokument u vezi sa njegovim preuzimanjem, a kako su naknadno saznali, potpisivali su izjave o kupovini određenih proizvoda, za koje im se novčana naknada obustavlja od mesečnog iznosa penzije.

Fond PIO naglašava da ne učestvuje niti posreduje ni u kakvoj prodaji niti obezbeđivanju poklona i ne ovlašćuje nepoznata lica da u njegovo ime sprovode prodaju ili zaključuju ugovore sa korisnicima penzija.

"Apelujemo na sve građane, a posebno na penzionere da budu oprezni prilikom poseta nepoznatih lica koja nude poklone, proizvode ili usluge i zahtevaju potpisivanje bilo kakve dokumentacije. Pre potpisivanja neophodno je pažljivo pročitati sadržaj dokumenta i ne potpisivati ništa ukoliko postoji sumnja u njegovu namenu ili uslove", upozorava PIO fond.

Naglašavaju i da ukoliko se susretnu sa sličnim pokušajima obmane, pritiscima ili pretnjama, građani treba da slučaj prijave nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Fond PIO dodaje i da se korisnici o važnim pitanjima koja se tiču ostvarivanja njihovih prava, kao i za proveru informacija u vezi sa radom Fonda obraćaju isključivo zvaničnim kanalima komunikacije.

"Zaštita prava i sigurnosti penzionera zahteva oprez, pravovremenu informisanost i prijavljivanje svakog sumnjivog postupanja nadležnim institucijama", navode u PIO fondu.