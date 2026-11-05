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Ministartsvo izdalo potvrdu Koridorima Srbije: Kreće gradnja deonice 3 puta "Vožd karađorđe"
- Ministarstvo je izdalo Koridorima Srbije potvrdu o prijavi radova za izgradnju državnog puta 'Vožd Karađorđe'.
- Reč je o Sektoru 3 između Malog Požarevca i Aranđelovca, na državnom putu I reda.
- Motoput treba da poveže Beograd, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju, a završetak deonice najavljen je do kraja 2029.
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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je Koridorima Srbije, kao investitoru, potvrdu o prijavi radova za izgradnju državnog puta "Vožd Karađorđe", odnosno za njegov Sektor 3 između Malog Požarevca i Aranđelovca.
Kako je navedeno u dokumentu, u pitanju je državni put I reda "Vožd Karađorđe".
"Vožd Karađorđe" je projekat izgradnje brze saobraćajnice, odnosno motoputa, koji treba da poveže područje Beograda, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju.
Deonica od Malog Požarevca do Aranđelovca na takozvanom Šumadijskom koridoru bi, prema poslednjim najavama, trebalo bi da bude završena pre kraja 2029. godine.
Biznis Kurir/Tanjug
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