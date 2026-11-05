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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je Koridorima Srbije, kao investitoru, potvrdu o prijavi radova za izgradnju državnog puta "Vožd Karađorđe", odnosno za njegov Sektor 3 između Malog Požarevca i Aranđelovca.

Kako je navedeno u dokumentu, u pitanju je državni put I reda "Vožd Karađorđe".

"Vožd Karađorđe" je projekat izgradnje brze saobraćajnice, odnosno motoputa, koji treba da poveže područje Beograda, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju.

Deonica od Malog Požarevca do Aranđelovca na takozvanom Šumadijskom koridoru bi, prema poslednjim najavama, trebalo bi da bude završena pre kraja 2029. godine.

Biznis Kurir/Tanjug

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