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Kompanija "Aster tekstil" d.o.o. Niš donela je odluku da do kraja 2026. godine okonča proizvodne aktivnosti u Srbiji, a da proizvodnju koja se do sada odvijala u Nišu preseli u druge postojeće proizvodne pogone grupe van Srbije.

Za sada nije zvanično saopšteno koliko će radnika ostati bez posla, ali se, prema nezvaničnim informacijama, procenjuje da je reč o između 300 i 450 zaposlenih.

Iz kompanije navode da će zatvaranje pogona biti sprovedeno u skladu sa zakonskim propisima Srbije, uz poštovanje svih prava zaposlenih.

- Celokupan proces biće sproveden u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i uz potpuno poštovanje svih prava zaposlenih. Sve zarađene zarade, otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa i druge naknade biće isplaćene u celosti - navodi se u saopštenju kompanije.

Proizvodni pogon turske kompanije "Aster tekstil" u Nišu otvoren je pre 10 godina.