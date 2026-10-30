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Udruženi sindikati Srbije "Sloga" osudili su najavljeno zatvaranje proizvodnog pogona kompanije "Vali" u Valjevu, kojim 737 zaposlenih, uglavnom žena, ostaje pred gubitkom posla i egzistencije.

Kako navode iz Udruženih sindikata Srbije "Sloga" , zahtevaju da kompanija svim zainteresovanim radnicima iz Valjeva ponudi mogućnost dobrovoljnog prelaska u pogon u Loznici, uz organizovan i u potpunosti plaćen prevoz.

"Nije prihvatljivo da se proizvodnja nastavlja u jednom gradu, dok se radnici iz drugog ostavljaju bez posla, bez ozbiljnog pokušaja da im se obezbedi nastavak zaposlenja", piše u saopštenju sindikata "Sloga".

Prema oceni sindikata, posebno je alarmantno što u Valjevu radi oko 20 bračnih parova, te zatvaranjem pogona u Valjevu oba supružnika mogu istovremeno ostati bez prihoda, čime se čitave porodice guraju u siromaštvo i rizikuju da postanu socijalni slučajevi.

"Zabrinjava i izjava poverenice reprezentativnog sindikata UGS 'Nezavisnost' iz Loznice da sindikat i ona kao poverenica nisu mogli ništa da urade", ističe "Sloga".

Iz "Sloge" su ukazali da sindikat ne odlučuje umesto poslodavca, ali da je njegova dužnost da se bori, pregovara i traži rešenja, a ne da radnicima saopštava da je nemoćan.

Dok se, dodaje se, proizvodnja nastavlja u Loznici, radnici u Valjevu ne smeju da budu ostavljeni na cedilu, i sindikalna solidarnost ne može da važi samo za jedan grad, dok se zaposleni u drugom prepuštaju svojoj sudbini.

Sindikati "Sloga" su od sindikata koji deluju u kompaniji zatražili da kažu šta su konkretno preduzeli za zaštitu 737 zaposlenih, dok od Vlade Srbije, nadležnih ministarstava i Grada Valjeva zahtevaju hitno uključivanje i pritisak na poslodavca da se pronađe rešenje koje će zaštititi radnike i njihove porodice.