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Belgijski preduzetnik Jo Ballet preuzeo je prava na brend i mašine kompanije, a proizvodnja bi ubuduće trebalo da se odvija u belgijskom gradu Varegemu, piše Fenix magazin.

Jo Ballet je iskusan menadžer u prehrambenoj industriji i sektoru slatkiša. Od 2017. godine radio je za belgijskog proizvođača keksa Jules Destrooper, a ove godine je u Varegemu osnovao kompaniju Belgian Chocolate Studio.

U novoj kompaniji planira da uspostavi proizvodni pogon za čokoladne specijalitete. Kako bi se to ostvarilo, proizvodna oprema iz nemačkog Verla biće demontirana i prevezena u Belgiju. Prema pisanju lista Soester Anzeiger, od kraja oktobra prema Belgiji moglo bi da krene do 30 kamiona sa opremom. Početak proizvodnje planiran je za januar.

Nije bilo kupaca

DreiMeister je duže vreme tražio kupca koji bi preuzeo kompaniju, ali potraga nije urodila plodom. Stečajni upravnik Michael Schütte početkom jula izjavio je za Bild: "Uprkos intenzivnim naporima, niko nije podneo konkretnu i izvodljivu ponudu za ulazak u kompaniju ili njeno preuzimanje".

Potencijalnim investitorima bilo je teško da procene poslovne izglede kompanije jer nije bilo jasno koji će poslovni odnosi sa kupcima i dobavljačima ostati na snazi nakon pokretanja stečajnog postupka.

Kompanija je u maju pokrenula stečajni postupak uz samostalno upravljanje, odnosno nastavak vođenja poslovanja pod nadzorom stečajnog suda i uz pomoć stečajnog upravnika.

Gubici zbog skupih sirovina

Među glavnim razlozima finansijskih problema Schütte je naveo rast cena sirovina i energije, kao i gubitke uzrokovane slabijim prinosima. Posebno visoke cene kakaa opteretile su čitavu industriju čokolade.

Dodatni pritisak na poslovanje stvorile su investicije povezane sa planiranim proširenjem asortimana. One su se vremenski poklopile sa ekonomskim posledicama pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini i energetske krize.

Dok je za brend pronađen novi vlasnik, za zaposlene u kompaniji DreiMeister nije bilo spasa. Na sastanku sa zaposlenima 1. jula otkaze je dobilo svih 101 preostalih zaposlenih.

U stečajnoj masi nije bilo dovoljno para za plate

Prema rečima stečajnog upravnika Schüttea, imovina raspoloživa u stečajnom postupku nije bila dovoljna za isplatu zarada tokom otkaznog roka.

Zbog toga su zaposleni od prvog dana imali pravo na naknadu za nezaposlene. Na sastanku su bili prisutni i predstavnici nemačke Savezne agencije za zapošljavanje, koji su radnicima pomogli u obavljanju neophodnih administrativnih postupaka.

DreiMeister je 1973. godine u Verlu osnovao Hans Schröder, ali koreni poslovanja sežu u pedesete godine prošlog veka, kada je otvoren Café Schröder.

Kompanija je vremenom postala poznata po ručno izrađenim pralinama, tartufima i čokoladnim specijalitetima. Proizvodi su se uglavnom prodavali u specijalizovanim prodavnicama i maloprodajnim objektima.

Iako se proizvodnja više neće odvijati u Nemačkoj, preuzimanje robne marke i mašina omogućiće nastavak poslovanja iz Belgije.