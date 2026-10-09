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Stari porcelanski tanjiri i šoljice za kafu

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Kahla iz Tiringije, kompanija poznata po dizajnu i nagrađivanom posuđu, definitivno će obustaviti proizvodnju, a bez posla će ostati svih 98 preostalih zaposlenih.

Kompanija tokom aktuelnog stečajnog postupka nije uspela da pronađe strateškog investitora koji bi obezbedio njen opstanak. Time se zatvara poglavlje koje je počelo još 1844. godine.

Kahla je tokom decenija izgradila reputaciju proizvođača koji spaja tradiciju i savremeni dizajn, a njeni proizvodi osvojili su više od 100 međunarodnih nagrada.

Propali pregovori sa turskim investitorima

Stečajni upravnik Rolf Rombach potvrdio je da su propali pregovori sa potencijalnim investitorima koji su mogli da spasu kompaniju.

Jedan zainteresovani investitor iz Turske povukao se iz pregovora pre dve nedelje. Drugi veliki turski proizvođač porcelana pokazao je veliko interesovanje za preuzimanje Kahle, ali je nadzorni organ kompanije na kraju odbio ulazak u posao, uprkos tome što je preuzimanje imalo brojne zagovornike.

Time je praktično nestala poslednja mogućnost da se proizvodnja nastavi pod novim vlasnikom.

Energenti preskupi, porudžbine pale

Kao jedan od ključnih razloga za propast kompanije stečajna uprava navodi izuzetno visoke troškove energije. Proizvodnja porcelana zahteva velike količine energije, pa su skupi energenti poslednjih godina snažno opteretili poslovanje.

Kahla se za opstanak borila već godinama. Prvi stečajni postupak pokrenut je u martu 2020. godine, nakon što je propao jedan veliki poslovni ugovor.

U februaru ove godine kompanija je ponovo završila u stečaju, ovog puta nakon osetnog pada porudžbina. Posebno je oslabila potražnja iz ugostiteljstva i hotelijerstva, dok su visoki troškovi energije nastavili da opterećuju poslovanje.

Proizvodnja se gasi postepeno

Gašenje fabrike sa dugom istorijom neće se dogoditi preko noći. Proizvodnja bi trebalo da traje do kraja oktobra, nakon čega će se postepeno gasiti i ostali delovi poslovanja.

Odeljenje za dekoraciju nastaviće da radi do kraja godine, dok će prodaja postojećih zaliha u fabričkoj prodavnici i putem interneta biti moguća do marta 2027. godine.

Nakon toga trebalo bi da bude završeno i poslednje poglavlje industrijske priče kompanije Kahla, duge 182 godine.