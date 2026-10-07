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Privredni sud u Subotici otvorio je stečajni postupak nad preduzećem "8. Mart" d.o.o. iz Subotice zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, saopšteno je iz Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, prenosi RTV.

Stečaj je pokrenut po predlogu poverioca, novosadskog preduzeća "Sector Security", koje je 18. septembra potraživalo više od dva miliona dinara.

Prema izveštaju o ekonomsko-finansijskom stanju koji je dužnik dostavio sudu, ukupne obaveze društva iznose oko 245,3 miliona dinara.

U izveštaju se navodi da je "8. mart“ važio na tržištu za ekonomski jako pravno lice, koje posluje dugi niz godina, ali da su problemi sa likvidnošću počeli tokom godine, kada je došlo do poremećaja na globalnom tržištu, što onemogućava normalno poslovanje.

Ovo preduzeće za proizvodnju čarapa od 2018. godine bilo je u vlasništvu nemačkih kompanija, sve do kraja prošle godine kada 100 udela u vlasništvu prešlo sa United brands group GMBH iz Nemačke na Darka Bijelića, direktora preduzeća.

Po završnom računu za 2025. godinu, preduzeće je imalo 336 radnika, a ostvaren je neto dobitak u iznosu od 6,3 miliona dinara.

Dužnik se na ročištu nije protivio otvaranju stečaja, a njegov punomoćnik je naveo da obaveze prema zaposlenima prelaze 25 miliona dinara i da poslednja plata nije isplaćena. Imovina društva (nekretnine, mašine, oprema, zalihe i potraživanja) delimično je pod zalogom i ne pokriva ni polovinu dugova.

Rešenje o otvaranju stečaja doneto je 1. oktobra, a postupak vodi stečajni sudija Ilija Zinaić. Za stečajnog upravnika imenovana je Emilija Stefanović.