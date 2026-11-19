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Na Novom Beogradu, u popularnom bloku 45, prodaje se dvosoban stan površine 70 kvadratnih metara.

Nekretnina se nalazi u Ulici Jurija Gagarina, na osmom spratu zgrade od ukupno 11 spratova, a prema opisu oglasa objavljenom na portalu 4zida.rs, pruža mogućnost adaptacije u dvoiposoban stan.

Stan je organizovan tako da zadovolji potrebe svakodnevnog porodičnog života. Sastoji se od hodnika, odvojene spavaće sobe, kuhinje sa trpezarijom, kupatila i dve ostave, koje predstavljaju dodatnu pogodnost jer omogućavaju više prostora za odlaganje stvari.

Velika terasa i dobra osvetljenost

Jedna od posebnih prednosti nekretnine jeste velika terasa, pogodna za odmor, jutarnju kafu ili druženje. Dvostrana orijentacija omogućava prirodnom svetlu da tokom dana dopire u različite delove stana.

1/7 Vidi galeriju Stan u Ulici Jurija Gagarina, koji se prodaje, budući vlasnici mogu da adaptiraju u dvoiposoban prostor, a blizu su mu škola, vrtić i prodavnica. Foto: 4zida.rs

Stan je u uobičajenom stanju i ima centralno grejanje, a oglašen je kao uknjižen, što je važna informacija za potencijalne kupce. Prema navodima iz oglasa, moguća je i kupovina putem stambenog kredita.

Blok 45 kao jedna od prednosti

Osim same strukture stana, značajnu prednost predstavlja i lokacija. Blok 45 važi za jedan od mirnijih delova Novog Beograda, sa razvijenom infrastrukturom i sadržajima potrebnim za svakodnevni život.

U neposrednoj blizini nalaze se marketi, škola i obdanište, dok je Savsko šetalište udaljeno svega pet minuta hoda. Takav položaj može biti posebno interesantan porodicama sa decom, ali i kupcima koji žele da budu blizu zelenih površina i prostora za rekreaciju.

1/7 Vidi galeriju Stan u Ulici Jurija Gagarina, koji se prodaje, budući vlasnici mogu da adaptiraju u dvoiposoban prostor, a blizu su mu škola, vrtić i prodavnica. Foto: 4zida.rs

Zgrada poseduje jedan lift i podrum, a stan se nalazi na osmom spratu.

Cena ove nekretnine iznosi 245.000 evra, što znači da je tražena cena oko 3.500 evra po kvadratnom metru.