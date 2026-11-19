Evo koliko košta stan od 70 kvadrata u Bloku 45 na Novom Beogradu: Ima veliku terasu, dve ostave i lep pogled
- U Bloku 45 na Novom Beogradu prodaje se dvosoban stan od 70 kvadrata u Ulici Jurija Gagarina, na osmom spratu zgrade sa 11 spratova.
- Stan ima veliku terasu, dve ostave i mogućnost adaptacije u dvoiposoban, a u blizini su škola, vrtić i prodavnica.
- Tražena cena je 245.000 evra, odnosno oko 3.500 evra po kvadratu.
Na Novom Beogradu, u popularnom bloku 45, prodaje se dvosoban stan površine 70 kvadratnih metara.
Nekretnina se nalazi u Ulici Jurija Gagarina, na osmom spratu zgrade od ukupno 11 spratova, a prema opisu oglasa objavljenom na portalu 4zida.rs, pruža mogućnost adaptacije u dvoiposoban stan.
Stan je organizovan tako da zadovolji potrebe svakodnevnog porodičnog života. Sastoji se od hodnika, odvojene spavaće sobe, kuhinje sa trpezarijom, kupatila i dve ostave, koje predstavljaju dodatnu pogodnost jer omogućavaju više prostora za odlaganje stvari.
Velika terasa i dobra osvetljenost
Jedna od posebnih prednosti nekretnine jeste velika terasa, pogodna za odmor, jutarnju kafu ili druženje. Dvostrana orijentacija omogućava prirodnom svetlu da tokom dana dopire u različite delove stana.
Stan je u uobičajenom stanju i ima centralno grejanje, a oglašen je kao uknjižen, što je važna informacija za potencijalne kupce. Prema navodima iz oglasa, moguća je i kupovina putem stambenog kredita.
Blok 45 kao jedna od prednosti
Osim same strukture stana, značajnu prednost predstavlja i lokacija. Blok 45 važi za jedan od mirnijih delova Novog Beograda, sa razvijenom infrastrukturom i sadržajima potrebnim za svakodnevni život.
U neposrednoj blizini nalaze se marketi, škola i obdanište, dok je Savsko šetalište udaljeno svega pet minuta hoda. Takav položaj može biti posebno interesantan porodicama sa decom, ali i kupcima koji žele da budu blizu zelenih površina i prostora za rekreaciju.
Zgrada poseduje jedan lift i podrum, a stan se nalazi na osmom spratu.
Cena ove nekretnine iznosi 245.000 evra, što znači da je tražena cena oko 3.500 evra po kvadratnom metru.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.