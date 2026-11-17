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Na tržištu nekretnina u Srbiji mogu se pronaći i ponude koje privlače pažnju cenom, a jedna od njih je kuća u naselju Hetin, u opštini Žitište, koja se prodaje za 24.000 evra.

Prema oglasu, kuća ima 127 kvadratnih metara i nalazi se na placu površine 1.340 kvadrata. Uz nju se prodaje i voćnjak od dodatnih 1.844 kvadratna metra, što ovu nekretninu čini zanimljivom za kupce koji traže veće imanje i prostor za poljoprivredu ili odmor.

Kuća je zidana od cigle, ima čvrst krov i betonsku košuljicu, a prema navodima prodavca nalazi se u odličnom stanju i spremna je za useljenje.

Kuća Foto: Printscreen/Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Sastoji se od tri sobe, kuhinje sa trpezarijom, kupatila i ostave. Objekat ima priključak na gradsku vodu, kao i trofaznu struju.

U oglasu se navodi i da su vlasnička dokumentacija i papiri uredni i spremni za prodaju, kao i da nekretnina ima dva vlasnika.

Tražena cena iznosi 24.000 evra, a potencijalnim kupcima na raspolaganju je kuća od 127 kvadrata, plac od 1.340 kvadrata i voćnjak od 1.844 kvadratna metra.