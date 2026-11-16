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Četiri najveće američke avio-kompanije mogle bi da zabeleže ukupni gubitak od oko 345 miliona dolara (oko 297 miliona evra) zbog privremene obustave avio-saobraćaja širom Sjedinjenih Američkih Država u petak, koja je izazvala poremećaje u letovima tokom čitavog vikenda, procenila je brokerska kuća Bernstin.

Procena se odnosi na kompanije Amerikan erlajns, Delta erlajns, Junajted erlajns i Sautvest erlajns, preneo je Rojters.

Bernstin navodi da bi gubitak njihove zajedničke dobiti pre oporezivanja mogao da se kreće u rasponu od 270 miliona do 430 miliona dolara (od približno 232 do 370 miliona evra).

Prema podacima zasnovanim na informacijama servisa za praćenje letova Flajtaver, do ponedeljka u 8.47 časova po lokalnom vremenu otkazano je više od 18.500 letova unutar SAD, ka toj zemlji i iz nje.

Reč je o jednoj od najdužih obustava avio-saobraćaja u SAD od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

Najveće poteškoće u normalizaciji saobraćaja imale su kompanije Amerikan erlajns i Džetblu, koje su u nedelju otkazale 22, odnosno 28 odsto planiranih letova.

Delta je otkazala pet odsto letova, Junajted tri, a Sautvest četiri odsto, naveli su analitičari Banke Amerike.

Akcije Džetblua pale su tokom prepodnevnog trgovanja u ponedeljak za gotovo dva odsto, dok su akcije ostalih avio-kompanija zabeležile rast između jedan i dva odsto.

Američki zvaničnici saopštili su u subotu da je uzrok poremećaja možda bio jedan ruter koji je instalirala kompanija L3 Heris (L3Harris), izvođač radova u oblasti vazduhoplovstva i odbrane.

Akcije te kompanije pale su u ranom trgovanju u ponedeljak za oko 2,3 odsto.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je da očekuje da će avio-saobraćaj do ponedeljka biti u potpunosti normalizovan, pošto kompanije rade na ponovnom raspoređivanju aviona i posada i uspostavljanju redovnih redova letenja.

On je istovremeno pozvao Kongres da hitno obezbedi sredstva za modernizaciju sistema kontrole vazdušnog saobraćaja, ocenjujući da su prošlonedeljni poremećaji verovatno izazvali gubitke od više milijardi dolara.