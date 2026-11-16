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Stočari u jednom delu Vojvodine moraju da obrate pažnju na nova ograničenja, jer je završen period tokom kojeg je dozvoljeno napasanje stoke na pašnjacima. Oni koji ne budu poštovali propisana pravila rizikuju novčane kazne koje za pravna lica dostižu čak 50.000 dinara.

Reč je o opštini Čoka, gde je istekao period predviđen za ispašu stoke, u skladu sa lokalnom Odlukom o uslovima i načinu korišćenja pašnjaka.

Prema propisanim pravilima, fizička lica koja prekrše zabranu mogu biti kažnjena sa 10.000 dinara. Isti iznos predviđen je i za odgovorna lica u pravnim licima, dok kazna za pravna lica iznosi 50.000 dinara.

Iz lokalne samouprave pozvali su stočare da se pridržavaju odluke, naglašavajući značaj pravilnog korišćenja pašnjaka i zaštite javne imovine.

Više od 5.500 hektara pašnjaka

Opština Čoka raspolaže sa ukupno 5.574 hektara pašnjaka, koji predstavljaju jedan od važnih resursa za lokalnu poljoprivredu i stočarsku proizvodnju.

Najveće površine nalaze se na području Padeja, gde pašnjaci zauzimaju 2.068 hektara. Značajni pašnjački prostori postoje i u Jazovu, Sanadu, Crnoj Bari i Ostojićevu.

Ove površine tradicionalno se koriste za uzgoj ovaca, goveda, konja i magaraca, a posebno mesto u lokalnom stočarstvu zauzima autohtona rasa ovaca poznata kao čokanska cigaja.

Voda nije svuda jednako dostupna

Pored ograničenja u periodu ispaše, stočari se suočavaju i sa različitim uslovima za snabdevanje životinja vodom.

Kako navodi Dnevnik, na pašnjacima u Sanadu i Crnoj Bari postoji mogućnost korišćenja vode iz seoskog vodovoda, uz pomoć dubinskih pumpi.

Na drugim lokacijama stočari često moraju sami da organizuju snabdevanje vodom, što predstavlja dodatnu obavezu u svakodnevnom uzgoju životinja.

Pašnjaci u ovom delu Banata imaju i značajnu ekološku ulogu. Na pojedinim površinama preovlađuju slatinasta i teška zemljišta, sa visokim nivoom podzemnih voda tokom proleća i jeseni.

Upravo takvi prirodni uslovi oblikovali su tradicionalni način stočarenja u ovom kraju.

Završetkom propisanog perioda ispaše, stočari su dužni da poštuju lokalna ograničenja, a nadležni podsećaju da je cilj očuvanje pašnjaka i njihovo odgovorno korišćenje.