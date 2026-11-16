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Akva park na Paliću gradio se gotovo pet godina, radio oko tri, a danas je zatvoren. Na ulazu je krajem septembra pisalo da se kompleks renovira. Tek u novembru javnost je saznala da je Grad Subotica još u martu raskinuo ugovor sa zakupcem. Šta se između ta dva datuma dešavalo sa objektom u koji je uloženo 1,6 milijardi dinara javnog novca?

Ugovor raskinut u martu, u julu se o raskidu još govorilo kao o mogućnosti

Gradonačelnik Nenad Kozomora i njegova zamenica Čila Goli naveli su u odgovoru Magločistaču da je Grad 31. marta raskinuo ugovor sa firmom „Elitte Palić“ zbog neizmirenih obaveza. Prema odgovoru Grada, zakupac nije napustio objekat u roku od 30 dana, pa je Grad pokrenuo sudski postupak radi naplate potraživanja i iseljenja.

U julu je Goli na konferenciji Saveza vojvođanskih Mađara rekla da je Grad upozorio zakupca zbog problema sa održavanjem, bezbednošću i kvalitetom usluge. Tada je raskid pomenula kao potez koji bi Grad mogao da povuče. Prema odgovoru koji je i sama potpisala u novembru, ugovor je u trenutku te izjave već bio raskinut. Zašto javnost to tada nije saznala, u odgovoru nije objašnjeno.

Bazeni su još radili dok su stizale primedbe

Tokom leta posetioci su se žalili na klizave podove, higijenu i stanje prostora oko bazena. Park je zatvoren krajem septembra, uz obaveštenje zakupca da se objekat renovira. Kada je ekipa Pannon RTV-a početkom novembra obišla kompleks, nije zatekla vidljive radove. Magločistač navodi da se zakupcu dva puta obratio s pitanjima o zatvaranju i radu parka, ali odgovor nije dobio.

Foto: Kurir

Gradska vlast sada je saopštila kada je raskinula ugovor i zašto je pokrenula postupak. Ostaje da odgovori ko je nadzirao održavanje i bezbednost kompleksa dok je još primao posetioce i šta je Grad preduzeo kada su stigle primedbe.

Koliko će koštati da bazeni ponovo rade?

Kompleks je otvoren u septembru 2023, posle gotovo pet godina gradnje i više pomeranja rokova. Izgradnju su finansirale Republika, Pokrajina i Grad, a prema podacima iznetim uoči otvaranja, koštala je 1,6 milijardi dinara. „Elitte Palić“, jedini ponuđač na javnom pozivu, dobio je kompleks u zakup na 15 godina, uz mesečnu zakupninu od oko 268.000 dinara.

Grad kaže da će tek po preuzimanju objekta utvrditi u kakvom je stanju i odlučiti kako će njime upravljati. Za sada nema procene koliko bi sanacija koštala, ko bi je platio ni da li bazeni mogu da se otvore do naredne turističke sezone.

Kada je Akva park otvaran, građanima je predstavljan kao investicija koja će privući goste na Palić. Sada od gradske vlasti treba da čuju šta je urađeno da se ta investicija sačuva i koliko će ih koštati da ponovo mogu da je koriste.