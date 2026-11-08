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Od kompleksa, koji je otvoren pre tri godine, očekivao se podsticaj razvoju čitavog regiona, ali on trenutno ne može da zadovolji ni potrebe lokalnog stanovništva. Zatvoren je od početka oktobra, zvanično zbog renoviranja. Međutim, radovi nisu vidljivi, operateru se gubi svaki trag, a ni gradsko rukovodstvo ni investitor nemaju nikakve informacije.

Na Fejsbuk stranici Akva parka na Paliću 30. septembra objavljeno je obaveštenje o privremenom zatvaranju: "Poštovani posetioci! Ovim putem vas obaveštavamo da je Akva park privremeno zatvoren zbog radova na renoviranju i modernizaciji objekta. O terminu ponovnog otvaranja i svim dodatnim informacijama blagovremeno ćemo vas obavestiti.”

Više informacija obećali su putem imejla. Na navedenu adresu poslata su pitanja: koje se tačno vrste radova izvode, ko je izvođač, kolika je vrednost radova i, naravno, kada se očekuje ponovno otvaranje. TV Pannon nije dobio odgovor, niti je uspeo telefonom da stupi u kontakt sa Akva parkom.

Ono što može da se vidi na licu mesta jeste da ovde nema ni automobila, ni mašina, ni radnika, pa čak ni portira ili čuvara.

Recepcija je prazna, u kuhinji se nalazi nekoliko manjih uređaja i razbacanih plastičnih čaša, voda iz bazena je ispuštena, ležaljke i stolice nagomilane su na jednom mestu, a cveće je uvenulo. Ni spoljašnji deo ne izgleda mnogo bolje: bazeni su prazni, korov je zarastao, tu je i jedan uginuli golub, plastične ležaljke ostavljene su na otvorenom, polomljene su odbačene u stranu, vrata jednog kioska su iščupana, a jedan deo ograde je razvaljen.

Izgradnja Akva parka koštala je 16 miliona evra. Njegov vlasnik je Grad Subotica, investitor je preduzeće Park Palić d.o.o., a operater Elitte Palić d.o.o. To preduzeće je bilo jedini ponuđač na konkursu i potpisalo je ugovor na 15 godina. U skladu sa ugovorom, operater plaća mesečnu zakupninu od 268.000 dinara, a njegova obaveza je da akvaparkom upravlja namenski, bezbedno i uz odgovarajuće higijenske uslove. Međutim, ni gradsko rukovodstvo nije bilo zadovoljno njegovim radom.

1/5 Vidi galeriju Kako je izgledao akva park na Paliću pre dve godine Foto: Kurir

Tokom predizborne kampanje, dr Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, nije govorio o renoviranju i modernizaciji, već o bezbednosnom riziku, jer, kako je naveo, nakon što je izgoreo restoran “Mala gostiona”, preduzeće Elitte Palić više nije u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze.

Naglasio je da je Akva park zatvoren odlukom lokalne samouprave, samo što o tome nije bilo javnog saopštenja.

- Preduzeće se trenutno suočava sa takvim problemima da nije u mogućnosti da bezbedno upravlja Akva parkom. Ne u smislu poslovne sigurnosti, već u smislu bezbednosti gostiju koji tamo provode vreme. Zbog toga je, koliko mi je poznato, budući da trenutno nemam funkciju u gradskoj upravi, Grad odlučio da privremeno zatvori objekat, pre nego što se tamo dogodi neka tragedija - naveo je.