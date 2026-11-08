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Narodna banka Severne Makedonije najavila je da se od sutra povećava sedmični limit za podizanje gotovine i plaćanja karticama Alta banke Bitolj sa 10.000 na 15.000 denara i da počinju da rade šalteri u Tetovu i Strumici.

"Na ovaj način, klijenti iz Tetova i Strumice i okolnih naselja moći će da podignu sredstva bez putovanja u Bitolj. Tu će građani koji nemaju platne kartice moći da podignu do 20.000 denara. Istovremeno, od sledeće nedelje povećava se nedeljni limit za podizanje gotovine i plaćanja na prodajnim mestima platnim karticama banke, sa 10.000 na 15.000 denara", piše u saopštenju Narodne banke Severne Makedonije.

Ističe se da je treće olakšanje za raspolaganje novcem koje centralna banka uvodi od naredne sedmice to da će klijenti Alta banke Bitolj moći u celosti da povuku buduće nove prilive od plata, penzija i socijalnih transfera, koji dolaze od institucija ili kompanija koje imaju račune u drugim bankama.

Foto: Marko Karović

Podseća se da je filijala u Bitolju počela da radi 6. novembra, kao i da je za 556 penzionera koji nemaju platne kartice isplatila novac, iako se prema početnom planu očekivalo oko 400 isplata.

U filijali u Bitolju 7. novembra isplaćena su i sredstva za 360 građana koji imaju platne račune u toj banci, ali nemaju platne kartice, uz organizovan prevoz za klijente iz Prilepa, Ohrida i Resena.

Pored glavne filijale i ekspozitura u Bitolju, Alta banka u Severnoj Makedoniji ima filijale i ekspoziture u Skoplju, Demir Hisaru, Prilepu, Resenu i Strumici.

Narodna banka Severne Makedonije uvela je 1. novembra administrativnu upravu u Alta banku Bitolj, a dan kasnije Makedonska berza je tu banku uvrstila na "Listu za posmatranje".

Prethodno je Narodna banka Srbije 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd, matičnoj banci i većinskom vlasniku Alta banke Bitolj, a Privredni sud u Beogradu je 3. novembra pokrenuo stečajni postupak.

Prema srednjem kursu Narodne banke Severne Makedonije (nbrm.mk), jedan srpski dinar danas vredi 0,5230 makedonskih denara.