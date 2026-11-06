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U Ulici cara Dušana na Dorćolu, u beogradskoj opštini Stari grad, prodaje se dvosoban stan od 49 kvadrata u zgradi sa rekonstruisanom fasadom.

Stan se nalazi u visokom prizemlju predratne zgrade, u njenom dvorišnom delu. Kako se navodi u oglasu, unutrašnja i spoljašnja fasada zgrade potpuno su rekonstruisane, dok su radovi na unutrašnjosti objekta još u toku.

Uknjižen samo 31 kvadrat

Nekretnina je prvobitno imala dve velike sobe i kupatilo, a tokom šezdesetih godina proširena je u okviru gabarita cele vertikale. Danas raspolaže sa ukupno 49 kvadrata, koliko iznosi i površina navedena u poreskom rešenju, ali je u katastru uknjižena na 31 kvadratni metar. Prema informacijama iz oglasa, objavljenom na portalu 4zida.rs, predat je zahtev za upis prava po posebnom zakonu.

Raspored stana obuhvata ulazni prostor sa kuhinjom i trpezarijom, slobodnu zonu, kupatilo i dve sobe površine po 15 kvadrata, pravilnog oblika.

Posebnost ove nekretnine je i mogućnost korišćenja dela dvorišta kao terase, a stanu pripada i dodatna ostava. Plafoni su visoki 2,90 metara, dok prirodna svetlost u prostorije dopire jednostrano, kroz staklene panele u širokom ulaznom prostoru.

1/5 Vidi galeriju Nekretnina se nalazi u dvorišnom delu predratne zgrade, a iako ima 49 m2, uknjižena je na 31 kvadrat. Foto: Printscreen/4zida.rs

Stan ima etažno grejanje, internet, interfon i klima-uređaj. ‚U oglasu se navodi da nekretnina može biti pogodna za stanovanje, apartmansko ili dugoročno izdavanje, ali i za obavljanje poslovne delatnosti.

Samo za keš

Ipak, potencijalni kupci treba posebno da obrate pažnju na pravni status nekretnine. Iako je ukupna površina stana 49 kvadrata, uknjižena površina iznosi 31 kvadratni metar, što je važan podatak prilikom donošenja odluke o kupovini.

1/4 Vidi galeriju Nekretnina se nalazi u dvorišnom delu predratne zgrade, a iako ima 49 m2, uknjižena je na 31 kvadrat. Foto: Printscreen/4zida.rs

Još jedna bitna informacija jeste da kupovina putem stambenog kredita nije moguća, već je prodaja namenjena isključivo kupcima koji nekretninu mogu da plate gotovinom.

To znači da će potencijalni kupci morati da spreme 155.000 evra u kešu, koliko je oglašena cena ove nekretnine, odnsono 3.163 evra po kvadratnom metru.