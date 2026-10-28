Evo koliko košta garsonjera u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu: Uknjižena je, ali se nalazi u suterenu
- Garsonjera od 32 kvadrata u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu oglašena je za 101.000 evra, odnosno 3.156 evra po kvadratu.
- Stan je uknjižen i nalazi se u suterenu zgrade sa 10 spratova, prodaje se prazan i u uobičajenom je stanju.
- U oglasu se navode centralno grejanje, lift i dobra povezanost sa javnim prevozom, prodavnicama i TC Piramida.
Garsonjera od 32 kvadrata na Novom Beogradu oglašena je za prodaju po ceni od 101.000 evra, što znači da kvadrat ovog stana košta 3.156 evra.
Reč je o uknjiženom stanu koji se nalazi u suterenu stambene zgrade sa ukupno 10 spratova. Stan je u uobičajenom stanju i prodaje se prazan, a budućem vlasniku na raspolaganju su kupatilo, klima-uređaj, interfon i internet priključak.
Centralno grejanje i dobra povezanost
Kako se navodi u oglasu, objavljenom na portalu 4zida.rs nekretnina ima centralno grejanje, što je važna stavka za kupce koji razmatraju troškove stanovanja tokom grejne sezone. Zgrada poseduje lift i podrum, dok je u stanu evidentirana i jedna telefonska linija.
Lokacija u Gandijevoj ulici jedna je od praktičnih prednosti ove nekretnine. U blizini se nalaze javni prevoz, prodavnice, Tržni centar Piramida i drugi sadržaji potrebni za svakodnevni život. Dobra povezanost sa ostalim delovima Beograda može biti značajna kako za one koji traže stan za sopstvene potrebe, tako i za kupce koji razmatraju ulaganje u nekretnine.
Kvadrat košta više od 3.100 evra
Sa ukupnom cenom od 101.000 evra, oglašena cena kvadrata iznosi 3.156 evra. Ipak, prilikom procene ponude važno je uzeti u obzir ne samo cenu i lokaciju već i spratnost, stanje stana i eventualna dodatna ulaganja.
Pošto se garsonjera nalazi u suterenu, potencijalni kupci trebalo bi da obrate pažnju na osvetljenost, provetravanje, eventualnu pojavu vlage i stanje zajedničkih prostorija pre donošenja odluke o kupovini.
Za kupce koji traže manju nekretninu na Novom Beogradu, ova garsonjera predstavlja jednu od ponuda koju vredi razmotriti, uz detaljnu proveru uslova stanovanja i ukupnih troškova kupovine.
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