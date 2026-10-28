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Garsonjera od 32 kvadrata na Novom Beogradu oglašena je za prodaju po ceni od 101.000 evra, što znači da kvadrat ovog stana košta 3.156 evra.

Reč je o uknjiženom stanu koji se nalazi u suterenu stambene zgrade sa ukupno 10 spratova. Stan je u uobičajenom stanju i prodaje se prazan, a budućem vlasniku na raspolaganju su kupatilo, klima-uređaj, interfon i internet priključak.

Centralno grejanje i dobra povezanost

Kako se navodi u oglasu, objavljenom na portalu 4zida.rs nekretnina ima centralno grejanje, što je važna stavka za kupce koji razmatraju troškove stanovanja tokom grejne sezone. Zgrada poseduje lift i podrum, dok je u stanu evidentirana i jedna telefonska linija.

Lokacija u Gandijevoj ulici jedna je od praktičnih prednosti ove nekretnine. U blizini se nalaze javni prevoz, prodavnice, Tržni centar Piramida i drugi sadržaji potrebni za svakodnevni život. Dobra povezanost sa ostalim delovima Beograda može biti značajna kako za one koji traže stan za sopstvene potrebe, tako i za kupce koji razmatraju ulaganje u nekretnine.

Kvadrat košta više od 3.100 evra

Sa ukupnom cenom od 101.000 evra, oglašena cena kvadrata iznosi 3.156 evra. Ipak, prilikom procene ponude važno je uzeti u obzir ne samo cenu i lokaciju već i spratnost, stanje stana i eventualna dodatna ulaganja.

Pošto se garsonjera nalazi u suterenu, potencijalni kupci trebalo bi da obrate pažnju na osvetljenost, provetravanje, eventualnu pojavu vlage i stanje zajedničkih prostorija pre donošenja odluke o kupovini.

1/7 Vidi galeriju Nekretnina u Gandijevoj ulici, u blizini TC Piramida na Novom Beogradu, oglašena je na prodaju po ceni od 3.156 evra po kvadratu. Foto: Printscreen/4zida

Za kupce koji traže manju nekretninu na Novom Beogradu, ova garsonjera predstavlja jednu od ponuda koju vredi razmotriti, uz detaljnu proveru uslova stanovanja i ukupnih troškova kupovine.