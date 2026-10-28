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Ako ste poslednjih godina prednost davali neutralnim bojama, jednostavnim linijama i nenametljivim detaljima u domu, naredna godina donosi zanimljiv zaokret. U prvi plan dolaze upečatljivi podovi, bogate teksture i odvažni dezeni koji prostoru daju karakter, čak i kada je ostatak enterijera uređen prilično jednostavno.

Ovaj trend već se može videti u domu manekenke Kendal Džener, na Beverli Hilsu, gde je pod postao jedan od najupečatljivijih detalja umetničkog ateljea.

Pod postaje centar enterijera

Ovaj prostor pokazuje kako podne površine mogu da postanu mnogo više od neutralne osnove prostorije. Mat pločice u krem, crvenoj i crnoj boji stvaraju upečatljivu kombinaciju, dok bela ležaljka, drveni detalji i zavese u toploj bež nijansi unose mir i ravnotežu.

Upravo je to jedna od ključnih ideja novog trenda: kada pod ima izražen dezen ili zanimljivu kombinaciju boja, ostatak prostora ne mora da bude pretrpan detaljima. Naprotiv, jednostavniji nameštaj omogućava da pod dođe do izražaja.

Vraćaju se boje i upečatljivi dezeni

Prema predviđanjima stručnjaka za uređenje enterijera, sve više prostora dobiće tradicionalni motivi, poput kariranih i tartan dezena, ali i cvetni i botanički uzorci. Ovakvi detalji mogu da unesu toplinu i lični pečat u prostor, bez potrebe za potpunim preuređenjem.

Ako vam se ne dopada ideja o dekorativnim pločicama, sličan efekat možete postići i velikim tepihom sa zanimljivim dezenom. To je jednostavnije rešenje za osvežavanje dnevne sobe ili spavaće sobe, naročito ako ne planirate veće radove.

Tekstura je važna kao i boja

Pored dezena, u prvi plan dolazi i tekstura. Umesto da se ceo enterijer zasniva na jednoj dominantnoj površini, novi pristup podrazumeva kombinovanje različitih materijala koji prostoru daju dubinu i toplinu. Podovi sa izraženom strukturom drveta, površine koje podsećaju na prirodni kamen, lanene zavese, tkani tepisi i mekani tapacirani nameštaj mogu da stvore skladan i prijatan ambijent.

Cilj nije da se u jednoj prostoriji spoji što više različitih materijala, već da se oni međusobno dopunjuju. Ako je pod veoma upečatljiv, ostali detalji mogu da budu jednostavniji. Ukoliko je pod neutralan, tekstura se može naglasiti tepihom, zavesama ili presvlakama nameštaja.

Koje boje će biti popularne u 2027. godini?

Među nijansama koje će obeležiti enterijere izdvajaju se tri grupe boja.

Bordo i tamnocrvena - unose dramatičnost i posebno lepo izgledaju u kombinaciji sa krem, bež nijansama i tamnim drvetom.

- unose dramatičnost i posebno lepo izgledaju u kombinaciji sa krem, bež nijansama i tamnim drvetom. Maslinastozelena i zemljani tonovi - terakota, boja peska i tople smeđe nijanse stvaraju prirodan i prijatan ambijent.

- terakota, boja peska i tople smeđe nijanse stvaraju prirodan i prijatan ambijent. Kobaltno plava i žuta - intenzivne nijanse namenjene su onima koji žele da prostoru dodaju energiju i izražajniji karakter.

Ne morate odmah da menjate podove da biste isprobali ove kombinacije. Dovoljno je da uvedete tepih u nekoj od navedenih boja, nekoliko dekorativnih detalja ili manji komad nameštaja koji će privući pažnju.

Upečatljivi podovi imaju i praktičnu prednost

Osim estetskog efekta, podovi sa izraženim šarama i kombinacijama boja mogu da budu praktičniji za svakodnevni život. Na njima se sitne nečistoće i pojedini tragovi korišćenja često manje primećuju nego na potpuno jednobojnim površinama.

Zato ovaj trend nije namenjen samo ljubiteljima smelog dizajna. Može da bude zanimljiv i svima koji žele da prostor učine vizuelno bogatijim, a da pritom ne moraju da menjaju sav nameštaj.