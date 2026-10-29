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Prosečna neto zarada u javnom sektoru u avgustu 2026. iznosila je 122.065 dinara, ali se iza tog proseka kriju znatne razlike. U administraciji na nivou države prosek je dostigao 132.292 dinara, dok je u administraciji lokalnih samouprava iznosio 100.739 dinara. Razlika je 31.553 dinara mesečno, odnosno državna administracija ima oko 31 odsto viši prosek.

Podaci pokazuju i zanimljiv obrt: obrazovanje i kultura, iako po visini zarada zaostaju za prosekom javnog sektora, beleže najbrži nominalni rast među prikazanim kategorijama. Istovremeno, avgustovske plate u većini delova javnog sektora bile su niže nego u julu.

Državna administracija na vrhu

Najvišu prosečnu neto platu u avgustu imala je administracija na nivou države, a odmah iza nje nalaze se javna državna preduzeća sa 130.540 dinara.

Prosek administracije na svim nivoima iznosio je 127.050 dinara, dok je na nivou autonomne pokrajine dostigao 123.173 dinara.

Na drugom kraju liste je administracija lokalnih samouprava, sa prosekom od 100.739 dinara. To je 21.326 dinara manje od proseka celog javnog sektora.

Razlika postoji i među javnim preduzećima. U državnim je prosečna avgustovska neto zarada bila 130.540 dinara, a u lokalnim 114.156 dinara. Zaposleni u državnim preduzećima tako su, posmatrano kroz prosek, primili 16.384 dinara više.

Obrazovanje i kultura najbrže rastu

Prosečna neto zarada u obrazovanju i kulturi u avgustu iznosila je 116.982 dinara, odnosno 5.083 dinara manje od proseka javnog sektora.

Foto: Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ipak, upravo ova kategorija beleži najveći nominalni rast u prvih osam meseci. Prosečna neto plata za period januar–avgust iznosila je 119.732 dinara i bila je 16 odsto viša nego u istom periodu 2025.

Poređenja radi, prosečna neto zarada celog javnog sektora za prvih osam meseci dostigla je 124.374 dinara, uz nominalni rast od 12 odsto.

Brži rast od ukupnog javnog sektora zabeležen je i u javnim lokalnim preduzećima, gde su neto zarade povećane 14,2 odsto, kao i u zdravstvenom i socijalnom radu, sa rastom od 13,4 odsto.

Zdravstvo

U zdravstvenom i socijalnom radu prosečna neto zarada u avgustu iznosila je 120.532 dinara. To je 1.533 dinara ispod proseka javnog sektora i 11.760 dinara manje nego u administraciji na nivou države.

Foto: Shutterstock

Prosek za prvih osam meseci u zdravstvenom i socijalnom radu iznosio je 122.107 dinara.

Podaci se odnose na celu kategoriju zdravstvenog i socijalnog rada, pa se ovaj iznos ne može poistovetiti sa platom lekara ili medicinske sestre. Isto važi i za obrazovanje i kulturu: prikazani prosek nije plata pojedinačnog zanimanja.