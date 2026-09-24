Slušaj vest

Rad u ugostiteljstvu često podrazumeva rad pod pritiskom i obavljanje više različitih poslova istovremeno. Međutim, jedan radnik u restoranu brze hrane požalio se da je došao do tačke u kojoj mu ni dobra plata više nije dovoljna da izdrži tempo rada. Svoje iskustvo podelio je na Redditu, gde je opisao kako izgleda njegova svakodnevica.

Radi od ponedeljka do subote, uvek u popodnevnoj smeni od 15 do 23 sata, i pritom je potpuno sam.

Kako tvrdi, tokom jedne smene mora da bude kasir, radi na roštilju, priprema namirnice, uslužuje goste, pere sudove i na kraju čisti ceo lokal.

- U isto vreme sam kasir, majstor za roštilj, radim pripremu, uslužujem goste, perem sudove i čistim - napisao je i dodao:

- Kada si sam sa 10 gostiju odjednom, a uz to imaš pripremu, čišćenje i bukvalno sve ostalo - od kase do roštilja, brisanja poda i metle – nije ti baš svejedno da još i to stigneš - požalio se.

Posla ima i pre nego što gosti uopšte počnu da naručuju. Svakodnevno, kaže, priprema između pet i sedam kilograma luka, oko pet kilograma paradajza, tri kilograma kiselih krastavaca, kao i velike količine salate. Na kraju smene čekaju ga još pranje sudova i kompletno čišćenje lokala.

Nije sve u novcu

Uprkos svemu, radnik priznaje da nije nezadovoljan platom. Mesečno dobija 1.700 evra, pri čemu mu se polovina plate isplaćuje na račun, a polovina "na ruke“. Uz bakšiš, kaže, njegova ukupna zarada ponekad dostigne oko 2.200 evra, što smatra dobrom zaradom za svoj grad.

Ipak, novac mu više nije dovoljan motiv da nastavi da radi istim tempom.

- Novac je dobar, posao dobro posluje, ali osećam da me tempo i količina različitih poslova koje sam obavljam jednostavno melju - napisao je.

Smatra da bi problem mogao da se reši na nekoliko načina. Jedna mogućnost je da se u njegovoj popodnevnoj smeni ukine usluživanje hrane na tanjirima, druga da se za takvo usluživanje uvede dodatna naknada, a treća da mu šefica obezbedi barem povremenu pomoć.

Jedan od komentatora ispod objave upozorio je da radnik zapravo radi 48 sati nedeljno, a ne standardnih 40, pa smatra da plata, kada se uzmu u obzir broj radnih sati i količina posla, nije toliko impresivna.

- Realno radiš 48 sati nedeljno, a ne 40, i plata ti onda i nije baš nešto - napisao je komentator, uz upozorenje da bi, ukoliko se situacija ne promeni, mogao jednostavno da odustane i pronađe drugi posao.

Drugi korisnik složio se da je usluživanje hrane na tanjiru privlačno gostima i da takav način predstavljanja hrane može da podigne nivo ponude restorana brze hrane. Ipak, smatra da trošak takve usluge ne bi smeo da padne na teret jedne osobe.

- To ne bi trebalo da se prelama preko tvojih leđa kao jednog premorenog radnika. Nemoguće je da jedna osoba sve ovo radi! - zaključio je.