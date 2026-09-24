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Slanje novca postaje jednostavnije, pa građani sada mogu da pokrenu prenos sredstava putem Vibera, koristeći samo broj mobilnog telefona. Novu mogućnost omogućio je standard Narodne banke Srbije, koji bi trebalo da olakša i ubrza svakodnevna plaćanja.

Kako funkcioniše ova usluga i koliko je bezbedna, za emisiju "Redakcija" otkrio je Aleksandar Stanojević - šef odseka za poslovnu podršku i razvoj Narodne banke Srbije.

- Na početku je važno istaći da je Narodna banka Srbije u prethodnom periodu omogućila novi standard za korišćenje DeepLink tehnologije u okviru aplikacija mobilnog bankarstva, odnosno usluge "Prenesi". U skladu sa tim, pružaoci platnih usluga, odnosno banke na našem tržištu, unapredili su svoje aplikacije kako bi ovakav servis mogao da se koristi i iz trećih aplikacija. Kompanija Rakuten Viber među prvima je prepoznala potencijal ove tehnologije i implementirala servis za svoje korisnike u okviru Viber aplikacije, putem PayChat bota. Da bi korisnik mogao da koristi ovaj servis, potrebno je da na telefonu ima instalirane Viber aplikaciju i aplikaciju mobilnog bankarstva. Za pokretanje plaćanja neophodno je da bude registrovan za uslugu PayChat u okviru Viber aplikacije, dok se samo plaćanje obavlja kroz aplikaciju mobilnog bankarstva - rekao je Stanojević.

Aleksandar Stanojević - šef odseka za poslovnu podršku i razvoj Narodne banke Srbije Foto: Kurir Televizija

Viber samo pokreće proces, banka izvršava plaćanje

Kako je istakao, nova funkcionalnost omogućava jednostavnije pokretanje transakcije, dok se njeno izvršenje i zaštita podataka i dalje odvijaju u aplikaciji banke.

- Posebno je važno naglasiti da se Viber koristi za razmenu poruka, dok se izvršenje plaćanja obavlja u aplikaciji mobilnog bankarstva. Dakle, ne može se reći da se plaćanje vrši kroz Viber, već da Viber predstavlja alat koji omogućava jednostavnu razmenu poruka i pokretanje procesa, dok se transakcija izvršava u okviru aplikacije banke. To je važno i sa aspekta bezbednosti korisnika, jer se transakcija izvršava u sigurnom okruženju banke, na isti način kao i kod usluge "Prenesi". Podaci o transakciji i samo izvršenje plaćanja odvijaju se na strani banke, odnosno u aplikaciji mobilnog bankarstva.

Dodao je da je servis prošao neophodne provere, a korisnici u slučaju problema mogu da se obrate svojoj banci, dok je mogućnost dostupna klijentima gotovo svih banaka koje nude uslugu "Prenesi".

- Kada je reč o bezbednosti, servis u okviru Viber aplikacije urađen je u skladu sa propisanim standardima i zahtevima. Aplikacija je sertifikovana pre nego što je omogućena korisnicima i prošla je proveru bezbednosnih i drugih standarda. Sa druge strane, kada korisnik izvršava transakciju kroz aplikaciju mobilnog bankarstva, primenjuju se iste bezbednosne procedure koje se koriste i za ostale transakcije koje se obavljaju putem mobilnog bankarstva. Ukoliko korisnik ima primedbu u vezi sa transakcijom ili njenim izvršenjem, potrebno je da se obrati svojoj banci, čiju aplikaciju mobilnog bankarstva koristi, i uloži prigovor na isti način kao i za druge transakcije. Ovu mogućnost mogu da koriste korisnici svih banaka koje imaju omogućenu uslugu "Prenesi" u okviru svojih aplikacija mobilnog bankarstva, a takvih banaka je praktično skoro sve na domaćem tržištu - za Kurir televiziju, zaključio je Stanojević.

02:53 Novac šaljete preko Vibera, a ne morate znati broj računa! Oglasio se šef odseka za poslovnu podršku i razvoj Narodne banke Srbije - Evo kako usluga funkcioniše Izvor: Kurir televizija

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