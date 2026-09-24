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Zbog ove šokantne dominacije, Evropska unija je na nogama i uveliko sprema uvođenje drakonskih carina!

Kako upozorava čelnik Evropske privredne komore u Kini, ova situacija ukazuje na drastično produbljivanje neravnoteže u globalnoj trgovini. Kineski udeo u svetskom kontejnerskom saobraćaju porastao je za 2,5 odsto u samo devet meseci.

Proizvode 10 puta brže nego što troše

Brojke ne lažu - dok je maloprodaja u Kini tokom avgusta porasla za jedva 0,4 odsto, industrijska proizvodnja je u prvih osam meseci skočila za ogromnih 5,3 odsto. To znači da kineske fabrike štancuju robu više od deset puta brže nego što domaće tržište može da je apsorbuje! Višak, naravno, završava u kontejnerima za Evropu i svet.

Ko će platiti ceh?

Ukoliko EU uvede dodatne carine na kineski uvoz, to bi moglo ozbiljno da ugrozi kineski trgovinski suficit, koji trenutno iznosi paprenih milijardu evra dnevno. Ipak, ekonomisti upozoravaju na "drugu stranu medalje": ovaj potez Evrope sigurno bi podigao cene uvoznih proizvoda, pa bi na kraju deblji kraj izvukli i sami evropski potrošači kroz nova poskupljenja.

Peking uzvraća udarac

Iz Kine se ne mire sa optužbama Zapada. Zvanični Peking oštro poručuje da bi proglašavanje svake proizvodnje koja premašuje domaću potražnju za "višak kapaciteta" potpuno obesmislilo samu poentu međunarodne trgovine.

Svet sada sa zebnjom čeka sledeći potez Brisela. Hoće li carine zaustaviti kinesku izvoznu mašineriju ili nas čeka novi talas globalnih poskupljenja?