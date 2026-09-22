Evo kako da saznate gde će vas tačno čekati pare

Evo kako da saznate gde će vas tačno čekati pare

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Prijava za jednokratnu novčanu pomoć države od 6.000 dinara zvanično je završena noćas u ponoć, a već danas, 22. septembra, počinje isplata sredstava, koja će trajati do petka, 25. septembra.

Preko zvaničnog portala Uprave za trezor uspešno se prijavilo više od 1.690.000 punoletnih građana Srbije.

Ukupnom broju prijavljenih treba dodati i kategorije građana kojima se novac isplaćuje automatski, bez obaveze podnošenja elektronske prijave. Tempo isplate zavisi od osnova po kojem građani ostvaruju pravo na ovu pomoć.

Kako proveriti status uplate?

Da biste proverili status uplate jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara i saznali gde vas novac čeka, potrebno je da posetite zvanični Portal Uprave za trezor. Sam proces provere i način podizanja novca zavise od toga u koju grupu građana spadate.

Idite na sajt idp.trezor.gov.rs .

. Kliknite na opciju "Provera statusa prijave".

Unesite svoj JMBG i broj lične karte.

Sistem će vam prikazati u kojoj je fazi uplata (npr. "Spreman za plaćanje" ili "Uplata obavljena") i tačan naziv banke u kojoj se novac nalazi.

Da li vam novac leže na račun ili ga podižete na šalteru?

Način podizanja zavisi od vaše kategorije u koju spadate:

Foto: Kurir

Penzioneri (koji već primaju penziju preko Poštanske štedionice): Novac leže direktno na vaš tekući račun. Možete ga podići preko kartice na bankomatu ili u banci, i nema vremenskog ograničenja za podizanje.

Akcionari(građani koji imaju besplatne akcije iz 2007.): Novac leže na račun koji ste prijavili za besplatne akcije. Ako je taj račun ugašen, novac vas čeka na namenskom računu u Banci Poštanska štedionica. Podiže se na šalteru uz ličnu kartu i nema vremenskog ograničenja.

Građani koji su se prijavili elektronski (preko portala Trezora): Država vam je automatski otvorila poseban namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Novac podižete u gotovini na šalteru bilo koje ekspoziture te banke uz važeću ličnu kartu. Rok za podizanje iznosi godinu dana (do 1. septembra 2027.), nakon čega se namenski računi gase.

Isplata počinje 22. septembra 2026. godine i odvija se fazno, pa se preporučuje da obavezno proverite status na sajtu pre nego što odete u banku kako biste bili sigurni da je poruka promenjena u "Uplata obavljena".

Raspored isplate po danima i kategorijama

Isplata sredstava neće biti realizovana za sve građane istog dana, već je podeljena u dve faze, u zavisnosti od toga da li su sredstva dodeljena po automatizmu ili na osnovu podnete prijave.

Danas (utorak, 22. septembar): Prvi će novac dobiti građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima se sredstva isplaćuju direktno iz Akcionarskog fonda. Takođe, danas počinje isplata za penzionere, invalide (na osnovu podataka PIO fonda) i korisnike novčane socijalne pomoći. Novac će automatski biti uplaćen i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Od srede do petka (23. - 25. septembar): U ovom periodu biće realizovane uplate za sve ostale punoletne građane koji su samostalno podneli prijavu putem portala Uprave za trezor u predviđenom roku.