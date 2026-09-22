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Nacionalni i regionalni inovacioni centar za sajber bezbednost i primenu veštačke inteligencije Hub201, u saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (CDT) i austrijskom organizacijom za sertifikaciju Austrian Standards, dodelio je danas sertifikate prvoj generaciji polaznika programa obuke za NIS2 stručnjake u Srbiji i najavio novi otvoreni poziv za obuku.

Program obuke i međunarodne sertifikacije pokrenut je u maju 2026. godine, sa ciljem da kompanijama i institucijama u Srbiji omogući da pravovremeno odgovore na nove evropske zahteve u oblasti sajber bezbednosti. Kroz prvu generaciju programa, 10 polaznika steklo je međunarodno priznatu sertifikaciju za NIS2 stručnjake.

Nova evropska NIS2 direktiva donosi strože zahteve u oblasti sajber bezbednosti, upravljanja rizicima, zaštite informacionih sistema i reagovanja na incidente. Za kompanije koje posluju sa partnerima iz Evropske unije, deo su lanaca snabdevanja velikih sistema ili pripadaju sektorima kritične infrastrukture, usklađivanje sa ovim zahtevima postaje važan preduslov poslovne pouzdanosti i konkurentnosti.

Polaznicima obuke sertifikate su dodelili direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović, direktor HUB201 Vladimir Radovanović i predstavnik CDT-a.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je značaj kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u oblasti sajber bezbednosti.

- Za Kancelariju za IT i eUpravu važno je da naši zaposleni kontinuirano unapređuju znanja i kompetencije u oblasti sajber bezbednosti. Ova obuka i međunarodna sertifikacija predstavljaju značajan doprinos njihovom stručnom usavršavanju i jačanju kapaciteta za primenu savremenih bezbednosnih standarda u javnom sektoru.

Ovo je naročito važno imajući u vidu da je tokom 2025. godine identifikovano više od 3 miliona pokušaja sajber napada na sisteme koje štiti Kancelarija za IT i eUpravu, dok je tokom ove godine, u prvih osam meseci 2026. godine, zabeleženo preko 5 miliona pokušaja napada - izjavio je Jovanović.

Obuku je realizovao HUB201, kao zvanični ovlašćeni trening centar organizacije Austrian Standards, u saradnji sa CDT-om. Program je obuhvatio praktične teme iz oblasti upravljanja sajber rizicima, unapređenja bezbednosnih procedura, pripreme za regulatorne zahteve i jačanja operativne otpornosti organizacija.

Direktor HUB201 Vladimir Radovanović ocenio je da dodela prvih sertifikata predstavlja važan korak u daljem razvoju programa.

- Prva generacija sertifikovanih NIS2 stručnjaka pokazala je da postoji potreba za konkretnim i međunarodno priznatim programima stručnog usavršavanja u ovoj oblasti. Nastavljamo da razvijamo HUB201 kao mesto povezivanja stručnjaka, kompanija i institucija oko najvažnijih izazova u sajber bezbednosti - rekao je Radovanović.

Program je namenjen IT i security menadžerima, stručnjacima za upravljanje rizicima, konsultantima za sajber bezbednost i regulatornu usklađenost, kao i profesionalcima zaduženim za implementaciju NIS2 zahteva u svojim organizacijama.

Direktor Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije Predrag Nikolić istakao je važnost ovog programa i međunarodno priznatog sertifikata za privredu Srbije.

- NIS2 za domaće kompanije nije samo pitanje usklađenosti sa regulativom, već sve više pitanje konkurentnosti, poverenja i pristupa evropskom tržištu. Kompanije koje mogu da pokažu da odgovorno upravljaju sajber rizicima, imaju uređene procese i kompetentne ljude biće pouzdaniji partneri i imati bolju poziciju u evropskim lancima vrednosti.

Program je obuhvatio praktičan rad u oblastima upravljanja sajber rizicima, unapređenja bezbednosnih procedura, pripreme za regulatorne zahteve i jačanja operativne otpornosti organizacija.

Nakon završene obuke, polaznici su polagali zvanični sertifikacioni ispit Austrian Standards i stekli međunarodno priznati sertifikat za NIS2 stručnjake, sa važenjem od tri godine.

U okviru ceremonije dodele sertifikata zvanično je najavljen i novi poziv za narednu grupu polaznika NIS2 trening programa.

Prijave za novu grupu polaznika otvorene su do 15. oktobra, dok će se obuka održati od 19. do 23. oktobra 2026. godine u Beogradu, u prostorijama HUB201. Broj mesta je ograničen.