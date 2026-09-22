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Oktoberfest 2026. u Minhenu je počeo, i dok milioni posetilaca uživaju u pivu, perecama i pečenoj piletini, brojni radnici na "Terezijinim livadama" (Theresienwiese) vredno rade.

Jedan od najpoznatijih, ali i najzahtevnijih poslova na najvećem narodnom festivalu na svetu jeste posao konobara u šatorima sa pivom. Oni nose pune krigle piva, služe hranu i satima se kreću između stolova, ali pritom mogu da zarade značajnu sumu novca.

Koliko zarađuje konobar na Oktoberfestu? Na zvaničnom sajtu Oktoberfesta, Grad Minhen navodi da se zarada ne može jednostavno odrediti na osnovu jedne satnice. Sve zavisi od konkretnog posla, lokacije na kojoj osoba radi i načina obračuna zarade.

Za konobare u šatorima sa pivom zarada se ne obračunava na osnovu standardne satnice. Oni dobijaju deo prihoda, a napojnice čine veoma važan deo njihovih ukupnih primanja. Po podacima Grada Minhena, prosečna zarada konobara u šatoru sa pivom premašuje 5.000 evra tokom trajanja celog Oktoberfesta, odnosno za otprilike 16 do 18 radnih dana. Napojnice mogu značajno da uvećaju taj iznos.

Prema navodima gradskih vlasti, konobari pojedinih dana mogu da dobiju i napojnice od nekoliko stotina evra. Nemaju svi konobari istu zaradu. Ali zarada u velikoj meri zavisi od toga gde konobar radi i šta prodaje. Veći potencijal za zaradu postoji kod onih koji rade u objektima gde se, pored piva, služe i hrana ili druga pića.

S druge strane, rad u baštama (na otvorenom) može biti manje isplativ. Razlog je jednostavan: ako pada kiša, gosti provode mnogo manje vremena napolju, što dovodi do manje porudžbina, a samim tim i do manje zarade za konobare.

Neki zarađuju između 5.000 i 16.000 evra. Zarade konobara na Oktoberfestu često su bile tema u nemačkim medijima poslednjih godina. Jedan konobar je ranije izjavio za magazin "Fokus" da se nakon otprilike dve nedelje rada kući može otići sa sumom koja dostiže četiri, pa čak i pet cifara. Njegov kolega je naveo raspon od 5.000 do 16.000 evra, u zavisnosti od uslova rada i zarade tokom trajanja festivala.

To znači da mnogi konobari mogu da napuste Oktoberfest sa najmanje oko 5.000 evra, mada zarada nije zagarantovana i može značajno varirati. Postoji i druga strana priče o zaradi. Visoka zarada ima svoju cenu. U nekim slučajevima, konobari moraju unapred da kupe proizvode koje prodaju gostima. Njihova zarada tada proizilazi iz razlike između nabavne i prodajne cene. Istovremeno, to znači da mogu pretrpeti i direktne gubitke. Ako se, na primer, razbije krigla piva ili prospe tanjir sa hranom, radnik možda mora sam da snosi taj finansijski trošak. Zato ovaj posao zahteva iskustvo i veliku spretnost.

Konobari nose teret težak i do 30 kilograma. Rad na Oktoberfestu nije za svakoga. Smene su duge, šatori su ogromni, a pune krigle piva izuzetno teške. Grad Minhen navodi da ukupna težina punih krigli piva koje konobar nosi tokom jedne ture može dostići i do 30 kilograma.

Pored toga, konobar tokom tipičnog radnog dana može da prepešači i do 20 kilometara. Shodno tome, posao zahteva izdržljivost, brzinu, ljubaznost i sposobnost komunikacije sa velikim brojem ljudi. Grad Minhen opisuje idealnog radnika na Oktoberfestu kao osobu koja uživa u komunikaciji sa ljudima, ostaje vedra i ljubazna čak i pod pritiskom, te poseduje - ili želi da izgradi - snažne ruke i noge. Visoka zarada, ali naporan rad. Rad kao konobar na Oktoberfestu može doneti nekoliko hiljada evra za nešto više od dve nedelje.

Ta zarada, međutim, dolazi po cenu dugih radnih dana, kilometara hodanja i rukovanja teškim posuđem za serviranje i punim kriglama piva. Stoga, visoka zarada ostvarena na Oktoberfestu podrazumeva veoma zahtevan fizički rad.