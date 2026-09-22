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Događaj je okupio posetioce različitih generacija, koji su dan proveli uz radionice orijentiringa, takmičenje u zameni guma na biciklima, Via normale tombolu i zajedničke vožnje biciklom od Beograda i Novog Sada do Fruške gore.

A1 piknik zona uređena je prošle godine zahvaljujući zajednici korisnika aplikacije Via normale, koji njenim korišćenjem osvajaju poene i doprinose zajedničkom cilju, uređenju novih piknik i odmorišnih zona. Do sada je prikupljeno više od 250.000 poena, zahvaljujući kojima je izgrađena prva A1 piknik zona, a ove godine i dodatno proširena.

Foto: Darko Radulović

Pored postojećeg dečjeg igrališta napravljenog od recikliranog materijala, prostor je sada dopunjen spravama za vežbanje na otvorenom, namenjenim starijim posetiocima. Proširenjem zone, Iriški venac dobio je dodatne sadržaje za odmor, rekreaciju i kvalitetno provođenje vremena u prirodi za sve generacije.

A1 Srbija pokrenula je aplikaciju Via normale u aprilu 2025. godine kako bi građanima olakšala samostalno istraživanje prirode. Aplikacija je do sada okupila više od 13.000 korisnika i nudi više od 70 pešačkih i biciklističkih ruta širom Srbije, kao i mesta za odmor u prirodi.

Foto: Darko Radulović

Rute su namenjene početnicima, porodicama, ali i iskusnijim ljubiteljima prirode. Svaka od njih sadrži informacije o dužini, težini i vremenu potrebnom za obilazak, kao i detaljne mape koje se mogu koristiti bez internet konekcije. Korisnicima su dostupne i informacije o potrebnoj opremi, pristupu lokaciji i sadržajima u okolini.