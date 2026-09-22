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Weekend.19 počinje za samo tri dana, a od 24. do 27. septembra u Rovinju posetioci će imati priliku da čuju neka od najzvučnijih domaćih, regionalnih i međunarodnih imena iz sveta medija, biznisa, tehnologije, zdravstva, finansija, investicija, energetike, obrazovanja i ljudskih resursa.

Od novinarstva do Physical AI-ja Program Weekenda.19 donosi različite poglede na medije, kreativnost, društvo i kulturu. Ulrik Haagerup, osnivač i izvršni direktor Constructive Institutea, baviće se budućnošću novinarstva i konstruktivnim pristupom vestima, dok će svetski stručnjak za kreativnost Fredrik Härén govoriti o idejama i kreativnom razmišljanju. U Rovinj stiže i britanski novinar i autor James Bloodworth, kao i dugogodišnji međunarodni novinar i urednik Gerard Baker.

1/3 Vidi galeriju Weekend 19 Foto: Promo

U Rovinj stižu i Laura Bermudez, SVP AI Strategy and Engineering u Tao Digitalu, Emil Tedeschi, predsednik Uprave Atlantic Grupe, i književnik, novinar i publicista Miljenko Jergović. Tedeschi će se pritom predstaviti i izvan svoje dobro poznate poslovne uloge, kroz razgovor o muzici, interesovanjima i ličnim perspektivama.

1/3 Vidi galeriju Weekend 19 Foto: Promo

Od astronomije i laboratorijskih istraživanja do univerzitetskih predavanja i poslovnih odluka, Education.Weekend obrazovanje sagledava u mnogo širem kontekstu. U Rovinj stižu astronom i edukator Korado Korlević, prof. dr. Ranko Rajović, autor NTC programa, astrofizičar Gregor Čavlović, Kenan Crnkić, rektor Univerziteta Algebra Bernays Mislav Balković i osnivač BOSQARA i univerzitetski profesor Stjepan Orešković. Deo programa moderiraće i reditelj, scenarista i voditelj medijskog studija na Veleučilištu Baltazar Zaprešić Arsen Oremović, koji će iz uloge moderatora preći i za DJ pult Slušaone powered by Rotary Audio. U svom setu „The Wrong Genre Reaction“ kroz sedam decenija muzike spajaće naizgled nespojive izvođače, žanrove i epohe, od Johna Leeja Hookera i post-panka do The Clasha i Stevieja Wondera.

Foto: Mario Pavlovic/mariopavlovic.foto@gmail.com

Dok se kompanije još prilagođavaju prvom velikom talasu veštačke inteligencije, Tech.Weekend powered by Telemach već ide korak dalje, ka automatizaciji, robotici i Physical AI-ju. Jedno od najzvučnijih imena programa je Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe, koji će u ekskluzivnom razgovoru jedan na jedan govoriti o razvoju hrvatske tehnološke scene, globalnoj konkurentnosti, inovacijama i budućnosti jedne od najuspešnijih domaćih tehnoloških priča. Širu sliku tehnoloških promena pružiće i ljudi koji ih svakodnevno razvijaju, finansiraju i pretvaraju u konkretna poslovna rešenja. Među njima su Srđan Kovačević, suosnivač i CEO Orqe, investitor Moaffak Ahmed iz Nordic Makersa, Jelena Jurišić, CTO ENT Grupe, Božidar Pavlović, partner u AYMO Venturesu, i Imtiyaz Basharat, Startup Partner u Stripeu.

Foto: Marko Lopac/Marko Lopac

Kako ćemo raditi, živeti i učiti Ali tehnologija menja i ono što se dešava unutar kompanija. Kako biramo lidere, razvijamo talente i donosimo odluke u vremenu veštačke inteligencije samo su neke od tema HR.Weekenda. Među najistaknutijim imenima je Tomas Chamorro-Premuzic, profesor na University College Londonu i Columbia Universityju, kao i Chief Science Officer u Russell Reynolds Associatesu. Na programu su i dr. sc. Meri Tadinac, rukovoditeljka Katedre za biološku psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, Jasmina Punek, Chief People Officer u Ergomed Groupu, Aneta Godzwon, HR & Capability Development Director u Orbico Groupu, Mirko Đukić, direktor bmM Consultinga, i Marina Vulović, People & Culture Director u Bambiju, koji je deo Coca-Cola HBC grupacije.

Foto: Mario Pavlovic/mariopavlovic.foto@gmail.com

Weekend.19 ove godine počinje već u četvrtak, 24. septembra, premijernim Health.Weekendom, stavlja u kontekst koji prevazilazi lekarske ordinacije i povezuje ga sa tehnologijom, poslovanjem, inovacijama i kvalitetom života. U Rovinj stiže Jack Kreindel, CEO WellFounded Healtha i lekar koji se bavi primenom tehnologije u zdravstvu, ljudskim performansama i zdravim starenjem. Među govornicima su i Victoria Loomes, Senior Trend Analyst u TrendWatchingu, Ana Soldo, predsednica Hrvatske lekarske komore, kardiološkinja Borka Pezo Nikolić iz KBC-a Zagreb, Natko Beck, specijalista radiologije i rukovodilac Odeljenja za dijagnostičku radiologiju Dečje bolnice Srebrnjak, i Ognjen Bagatin, menadžer i serijski preduzetnik iz Futura Medical Groupa.

Foto: Marko Lopac/Marko Lopac

Od kapitala do kilovata

Energetiku u fokus stavlja Energy.Weekend poweredUP by E.ON Hrvatska, posvećen temama energetske tranzicije, elektrifikacije i održivosti. Među učesnicima su Zsuzsanna Ortutay, predsednica Uprave INA-e, Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorka za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, Dave van der Meer iz Sparte Rotterdam, Alan Mijoč, operativni direktor Bauwerk Group Croatia, i Neven Vranković, potpredsednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe.

Foto: Mario Pavlovic/mariopavlovic.foto@gmail.com

Finance.Weekend ponovo okuplja ljude koji svakodnevno donose finansijske i strateške odluke u velikim kompanijama. U Rovinj stižu Stuart Mauchline, Senior Vice President of Finance u Virgin Musicu, Milena Radosavljević-Đorić, Country Finance Director u Al Dahri, Léa Raiche-Marsden, VP of Finance u Leanspaceu, Jacek Popielewicz, EMEA&SA Finance Director u Nexteer Automotiveu, Marina Balenović Lacković, Head of Group Controlling u EuroTeleSites AG-u, i Matija Nakić, CEO i suosnivač Farseera. U fokusu će biti transformacija finansijskih funkcija, liderstvo i primena veštačke inteligencije u finansijama.

Foto: Marko Lopac/Marko Lopac

Na Investment.Weekendu posebno se izdvaja Igor Čanadi, član tehničkog tima OpenAI-ja i softverski inženjer usmeren na razvoj velikih sistema za obradu podataka. U OpenAI je stigao kroz akviziciju Rockseta, gde je bio jedan od osnivačkih inženjera, a ranije je učestvovao i u razvoju baze RocksDB u Facebooku. Uz njega će o kapitalu, tržištima i investicionim prilikama govoriti Marko Bogdan, Growth Strategist u Geniusu i voditelj YouTube kanala „O novcu“, Slaven Kordić, Managing Partner u Invera Equity Partnersu, i Ana Zovko, izvršna direktorka za digitalno poslovanje i IT u Croatia osiguranju.

Foto: Marko Lopac/Marko Lopac