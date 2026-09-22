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Projekat je završen u skladu sa planiranim rokovima, tako da će nakon uklanjanja građevinske opreme biti moguće postepeno ponovno pokretanje proizvodnje. Nakon puštanja u rad i testiranja postrojenja AV3, MOL-ova rafinerija u Százhalombatti moći će ponovo da radi punim kapacitetom, što će dodatno ojačati sigurnost snabdevanja gorivom u Mađarskoj i celom regionu. Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji iznosila je 18 milijardi forinti.

Požar u oktobru 2025. godine prouzrokovao je značajnu štetu na postrojenju za destilaciju sirove nafte AV3. Tokom protekle godine, MOL je izvršio sveobuhvatnu obnovu: oštećena armiranobetonska konstrukcija je srušena i obnovljena, a oštećena oprema, upravljački i električni sistemi su obnovljeni. Instalirano je 27 novih pumpi velikog kapaciteta, zamenjeno je osam kilometara cevovoda i položeno je 100 kilometara električnih kablova. Građevinski radovi su završeni u skladu sa prvobitno utvrđenim rasporedom, a sledeći korak je priprema za bezbedno ponovno pokretanje postrojenja.

Foto: MOL Group

U narednom periodu biće sprovedeno ispiranje sistema i ispitivanja pritiska, funkcionalna ispitivanja opreme za kontrolu procesa i sigurnosnih sistema, povezani su neophodni pomoćni sistemi napajanja, a rad postrojenja AV3 biće koordiniran sa pripadajućim objektima dunavske rafinerije. Svaki korak procesa praćen je strogim verifikacijskim i bezbednosnim testovima rada, nakon čega će biti moguće početi sa uvođenjem sirove nafte u postrojenje. Ponovno pokretanje ovako složenog rafinerijskog postrojenja odvija se postepeno: proizvodnja će se postepeno obnavljati tokom oktobra.

- Danas smo dostigli važnu prekretnicu: završena je rekonstrukcija naše elektrane, koja je u oktobru bila pogođena požarom. Od ovog trenutka možemo postepeno početi sa testiranjem postrojenja i uvođenjem sirovina. Za MOL je sada najvažnije da se postrojenje ponovo pokrene bezbedno i punim kapacitetom. Posledice rata u Iranu i globalne energetske krize već su se proširile na naš region; svi se takmiče za alternativne izvore snabdevanja, što dodatno povećava vrednost svakog pouzdanog pravca snabdevanja i svake evropske rafinerije. Proteklih meseci su takođe pokazali da sopstvenom proizvodnjom, diversifikovanim kapacitetima nabavke i uvoza možemo da obezbedimo stabilne temelje snabdevanja gorivom. Povratkom fabrike AV3 obnavljamo važne kapacitete: Rafinerija Dunav će postati moćnija i fleksibilnija, a MOL će imati više manevarskog prostora kako bi zadovoljio domaću i regionalnu potražnju - rekao je Krisztian Pulai, viši potpredsednik MOL Grupe za proizvodnju i razvoj u segmentu prerade i trgovine.