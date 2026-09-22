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Prijava za jednokratnu novčanu pomoć države od 6.000 dinara zvanično je završena noćas u ponoć, a već danas, 22. septembra, počinje isplata sredstava koja će trajati do petka, 25. septembra. Preko zvaničnog portala Uprave za trezor uspešno se prijavilo više od 1.690.000 punoletnih građana Srbije, dok je istovremeno zabeleženo i 2.728.000 upita onih koji su želeli da provere svoj status u Akcionarskom fondu.

Na ukupan broj prijavljenih dodaju se i kategorije stanovništva kojima se ovaj novac isplaćuje automatski, bez obaveze podnošenja elektronske prijave, a tempo isplate direktno zavisi od osnova po kojem građani ostvaruju ovo pravo.

Raspored isplate po danima i kategorijama

Isplata sredstava neće biti realizovana za sve građane istog dana, već je podeljena u dve faze, u zavisnosti od toga da li su sredstva dodeljena po automatizmu ili na osnovu podnete prijave.

Danas (utorak, 22. septembar) : Prvi će novac dobiti građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima se sredstva isplaćuju direktno iz Akcionarskog fonda. Takođe, danas počinje isplata za penzionere, invalide (na osnovu podataka PIO fonda) i korisnike novčane socijalne pomoći. Novac će automatski biti uplaćen i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

: Prvi će novac dobiti građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima se sredstva isplaćuju direktno iz Akcionarskog fonda. Takođe, danas počinje isplata za penzionere, invalide (na osnovu podataka PIO fonda) i korisnike novčane socijalne pomoći. Novac će automatski biti uplaćen i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Od srede do petka (23. - 25. septembar): U ovom periodu biće realizovane uplate za sve ostale punoletne građane koji su samostalno podneli prijavu putem portala Uprave za trezor u predviđenom roku. Računi za isplatu i pravila za podizanje novca

Sistem isplate dizajniran je tako da građani ne moraju da se opterećuju dodatnom papirologijom, ali se banke u koje novac pristiže razlikuju.

Građanima koji su podneli prijavu, kao i penzionerima i socijalnim slučajevima, novac se uplaćuje isključivo u Banci Poštanska štedionica. Ukoliko građanin nema otvoren račun u ovoj banci, sistem mu je automatski i potpuno besplatno otvorio poseban namenski račun za isplatu ove pomoći. Sa druge strane, nosiocima prava iz Akcionarskog fonda novac ne leže nužno u Poštansku štedionicu, već na račun u onoj banci koji je ranije otvoren za isplatu dividendi od besplatnih akcija (naziv banke dostupan je proverom statusa na portalu Trezora).

Za podizanje novca na šalterima neophodno je priložiti važeću ličnu kartu. Klijenti koji već poseduju platnu karticu vezanu za svoj račun, novcem mogu raspolagati u skladu sa redovnim pravilima svoje banke. Važno je napomenuti da građani koji su se prijavljivali imaju rok od godinu dana da podignu novac, dok za nosioce prava iz Akcionarskog fonda ne postoji vremensko ograničenje.

Državni organi izdali su strogo upozorenje građanima da ne nasedaju na lažne stranice. Za isplatu se nikada ne traži plaćanje naknade unapred, niti slanje PIN kodova, lozinki i drugih bezbednosnih podataka.

Procedura za naslednike preminulih nosilaca prava

Za naslednike preminulih građana koji su imali besplatne akcije važe posebna pravila. Oni se nisu prijavljivali preko portala, a novac ne mogu podići na šalterima pošta, već isključivo ličnim odlaskom u poslovnice Banke Poštanska štedionica.

Prilikom dolaska u banku, naslednici moraju priložiti važeću ličnu kartu i pravosnažno rešenje o nasleđivanju. Ključni uslov za isplatu jeste da u ostavinskom rešenju moraju biti izričito navedena i pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos besplatnih akcija. Ukoliko pravosnažno rešenje ne obuhvata pravo na novčanu naknadu od 6.000 dinara, činjenica da su akcije prenete u Centralnom registru nije dovoljna. U takvim situacijama, naslednici moraju proveriti da li im je potrebno dopunsko rešenje o nasleđivanju kojim bi i ova sredstva bila zvanično obuhvaćena pre nego što odu u banku.

Ova mera podrške od 6.000 dinara predstavlja samo deo šireg, sveobuhvatnog državnog paketa vrednog skoro milijardu evra. U sklopu istog paketa u ponedeljak, 14. septembra, već je isplaćena jednokratna pomoć u vrednosti od oko 400 miliona evra za blizu dva miliona građana. Tada su penzioneri, u zavisnosti od visine primanja, dobili 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, socijalno ugroženi građani po 25.000 dinara, dok je borcima isplaćeno po 10.000 dinara. Pored direktnih novčanih davanja, paket obuhvata i jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.