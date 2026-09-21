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Evropska komisija uputila je u zakonodavni postupak predlog prema kojem bi deci mlađoj od 13 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama, dok bi tek sa 15 godina mogla samostalno da otvore nalog na tim platformama.

Prema tom predlogu, deca bi mogla da otvore samostalne naloge na društvenim mrežama tek nakon navršene 15. godine. Deca uzrasta od 13 do 15 godina mogla bi da koriste mini-naloge pod nadzorom roditelja ili staratelja, što bi im omogućilo pristup društvenim mrežama i platformama za deljenje video-sadržaja prilagođenim njihovom uzrastu.

Usluge dostupne putem mini-naloga morale bi da budu osmišljene uz dodatne mere zaštite, poput ograničenog broja društvenih kontakata i ograničenog vremena provedenog pred ekranom, najviše do jednog sata dnevno.

Od tri do šest sati pred ekranima

Deca uzrasta od 3 do 13 godina ne bi mogla da koriste društvene mreže, ali bi preko naloga kojima upravljaju roditelji ili staratelji mogla da pristupaju posebno osmišljenim servisima za deljenje video-sadržaja prilagođenim njihovom uzrastu.

Platforme bi morale roditeljima i starateljima da ponude jednostavan alat kojim bi mogli da ograniče korišćenje uređaja odraslih isključivo na takve sadržaje namenjene deci kada im ustupaju uređaj. Takođe bi morali da imaju mogućnost da ograniče vreme koje dete provodi na uređaju na najviše jedan sat dnevno.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da deca u Evropi u proseku provode između četiri i šest sati dnevno pred ekranima, dok ona koja su počela da koriste društvene mreže pre desete godine pred ekranima provode još više vremena, između sedam i osam sati dnevno.

- Previše dece prerano dolazi u kontakt sa svetom interneta. Nisu spremna da se snalaze u okruženju u kojem nasilje i zlostavljanje mogu da ih prate sve do kuće i u kojem svaka greška može zauvek da ostane zabeležena. Detinjstvo i pubertet upravo su period kada treba grešiti, učiti iz grešaka i napredovati - izjavila je fon der Lajen.

Ona je istakla da postoji veliki broj dokaza o štetnom uticaju društvenih mreža na mozak i ličnost koja se još razvija.

- Svi znamo za te posledice: nedostatak sna, depresija, anksioznost, samopovređivanje, zavisničko ponašanje i, nažalost, samoubistvo. Roditelji ne mogu da se takmiče sa algoritmima niti mogu da ih prate, a to od njih ne bi trebalo ni očekivati - rekla je predsednica Evropske komisije.

Zabrane

Predlog uvodi niz obaveza za društvene mreže, platforme za deljenje video-sadržaja, onlajn video-igre i četbotove zasnovane na veštačkoj inteligenciji koji nude usluge korisnicima mlađim od 18 godina.

To uključuje zabranu funkcija koje podstiču zavisničko ponašanje, kao i zabranu beskonačnog pomeranja sadržaja. Nalozi namenjeni maloletnicima morali bi da imaju isključenu geolokaciju, kao i ograničen pristup kameri i mikrofonu.

Platforme bi trebalo da koriste aplikaciju Evropske unije za proveru starosti korisnika, koja ne čuva lična dokumenta niti biometrijske podatke, čime bi se, prema navodima Komisije, obezbedio najviši nivo zaštite privatnosti.

Pružaoci usluga društvenih mreža i platformi za deljenje video-sadržaja moraće da provere uzrast korisnika prilikom otvaranja novog naloga. Kod postojećih naloga, pružaoci usluga moraće da procene uzrast korisnika na osnovu relevantnih pokazatelja, kao što su datum otvaranja naloga i podaci o platnoj kartici.