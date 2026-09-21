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Vlada Maldiva i Eagle Hills potpisali su sporazum o komercijalnim uslovima za razvoj projekta Maldives Waterfront and Marina, velike nove integrisane ostrvske destinacije u oblasti Ras Malé, čime je označena jedna od najambicioznijih razvojnih inicijativa u istoriji zemlje. Sporazum o komercijalnim uslovima definiše zajedničku viziju i glavne komercijalne uslove projekta, dok će detaljni uslovi biti razrađivani kako projekat bude napredovao. Sa ukupnim obimom razvoja koji se, kroz različite faze, procenjuje na oko 12 milijardi američkih dolara, projekat predstavlja transformacionu dugoročnu viziju za Maldive.

Mohamed Alabar, predsednik kompanije Eagle Hills, izjavio je:

- Maldivi su zaista posebno mesto, sa neuporedivom lepotom i globalnom privlačnošću. Naša ambicija je da odgovorno gradimo na toj snazi i stvorimo nešto zaista svetskog kvaliteta.

Foto: Maldives Waterfront

Zamišljen kao globalna turistička, obalska destinacija i marina svetske klase, projekat će objediniti međunarodno hotelijerstvo, premijum rezidencije, brendirane rezidencije, marinu svetske klase, sadržaje za odmor uz vodu, maloprodaju, restorane, zabavu, wellness, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i sadržaje za zajednicu u okviru jedne integrisane destinacije.

Nj.E. dr Abdula Muttalib, ministar infrastrukture, stanovanja i urbanog razvoja Maldiva, izjavio je:

- U Eagle Hills-u i njegovom predsedniku, gospodinu Mohamedu Alabaru, Maldivi imaju partnera čiji rezultati govore sami za sebe - od stvaranja Downtown Dubai-ja do Beograda na vodi i destinacija na tri kontinenta, malo je imena u globalnim nekretninama koja imaju isti autoritet u izgradnji destinacija gradskog obima od temelja. To je nivo partnerstva koji smo obezbedili za Ras Malé.

Foto: Maldives Waterfront

Projekat se nadovezuje na izuzetnu snagu brenda Maldiva. Prepoznati širom sveta po svojoj prirodnoj lepoti, izuzetnom gostoprimstvu i jedinstvenom ostrvskom iskustvu, Maldivi su stekli poziciju koju malo koja destinacija može da ponovi. Projekat će se osloniti na ovo nasleđe, dopunjujući globalno poznat resorts sektor novom generacijom života uz vodu, hotelijerstva i marina iskustava.

U njegovom središtu biće međunarodno značajna destinacija u kojoj se hoteli i resorti, premijum rezidencije, brendirane rezidencije, marina, šetališta uz vodu, restorani, maloprodaja, wellness i zabava koncentrišu oko vode. Obrazovanje, zdravstvena zaštita, infrastruktura za zajednicu i kvalitetni javni prostori upotpuniće integrisano okruženje koje povezuje turizam, rezidencijalni život i ekonomsku aktivnost tokom cele godine. Nekretnine u okviru destinacije biće ponuđene kroz dugoročni leasehold okvir u skladu sa zakonima Maldiva, sa rokovima do 99 godina. Pri svakom prenosu, bilo prodajom ili nasleđivanjem, započinjaće novi leasehold period do 99 godina, obezbeđujući trajni kontinuitet za vlasnike kroz generacije.

Foto: Maldives Waterfront

Očekuje se da će razvoj proširiti turističku ponudu Maldiva, stvarajući nove razloge za posetu, duži boravak, povratak i ulaganje, istovremeno privlačeći nove međunarodne segmente posetilaca i dodatno jačajući poziciju zemlje kao jedne od najpoželjnijih svetskih turističkih i lifestyle destinacija.

Odgovoran razvoj i briga o životnoj sredini vodiće projekat od planiranja do realizacije. Masterplan će pažljivo odgovoriti na jedinstven odnos Maldiva sa okeanom i njihovim osetljivim ostrvskim okruženjem, ugrađujući održivost, otpornu infrastrukturu i zaštitu prirodnog ambijenta u sve segmente. Projekat će biti razvijan na nasutom zemljištu, bez dodatnog iskopavanja koje bi sprovodio Eagle Hills. Nezavisno praćenje morskog ekosistema pratiće izgradnju kako projekat bude napredovao, pomažući da razvoj projekta sve vreme ima u vidu odnos prema vodama i prirodnom okruženju koji definišu Maldive.

Nj.E. dr Abdula Muttalib je dodao:

- Za Maldive, ovo je najveći investicioni program u našoj istoriji - milijarde dolara stranih investicija koje će prolaziti kroz naš bankarski sistem, stvarati radna mesta, domove za maldivske porodice i direktne prihode za državu od svake prodaje, a bez poreskih olakšica i bez državnog zaduživanja.

Očekuje se da će Maldives Waterfront and Marina uspostaviti veliku novu platformu za održive strane investicije na Maldivima. Ovaj značajan i kontinuiran priliv međunarodnog kapitala podržaće dugoročno stvaranje vrednosti u maldivskoj ekonomiji. Očekuje se da će šira aktivnost generisana projektom takođe da stvori značajne poreske doprinose i podstakne rast u hotelijerstvu, građevinarstvu, maloprodaji, pomorskim uslugama, tehnologiji i drugim sektorima. Tokom svog životnog veka, očekuje se da će projekat stvoriti značajne direktne i indirektne mogućnosti zapošljavanja.

Ova aktivnost će otvoriti nove karijerne puteve za građane Maldiva, ojačati lokalne lance snabdevanja i stvoriti dugoročnu potražnju za lokalnim preduzećima, dobavljačima i profesionalnim uslugama, pomažući da veći deo ekonomske vrednosti stvorene na Maldivima ostane u zemlji.

Objedinjavanjem turizma, hotelijerstva, rezidencijalnih zajednica i preduzetništva, Maldives Waterfront and Marina ima za cilj da međunarodne investicije pretvori u trajnu ekonomsku vrednost za Maldive i njihove građane, istovremeno uspostavljajući izuzetnu obalsku destinaciju i marinu dostojnu izvanrednog međunarodnog ugleda zemlje.

Nj.E. dr Abdula Muttalib je dodao:

- Najvažnije je da ovaj projekat uspostavlja strukturisan, svetski sektor nekretnina za Maldive - novi stub naše ekonomije uz turizam. To je odlučujući korak na našem putu ka tome da do 2040. postanemo zemlja visokog dohotka.