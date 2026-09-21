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Ako imate baštu, verovatno ste se bar jednom susreli sa nepoželjnim gostima koji naprave više štete za jednu noć nego što ste očekivali. Zečevi, veverice, glodari i druge štetočine mogu da unište mlade biljke, povrće i cveće, zbog čega mnogi traže jednostavne načine da ih drže podalje.

Jedan od neobičnijih trikova jeste, običan sapun. Ideja je jednostavna: komad mirisnog sapuna okači se ili postavi u blizini bašte, odnosno na mesto na koje štetočine najčešće dolaze. Veruje se da intenzivan miris može da im bude neprijatan i da ih odvrati od biljaka.

Kako ovaj trik deluje

Prema objašnjenju sertifikovanog entomologa Demijana Marčela, teorija se zasniva na tome da intenzivan miris može da ometa čula pojedinih životinja. Drugim rečima, jak miris sapuna može da im bude dovoljno neprijatan da potraže drugo mesto za hranu.

Ipak, postoji važna caka. Neće svaka štetočina reagovati na sapun na isti način. Stručnjaci navode da ovakav trik može imati efekta kod nekih životinja, poput zečeva, veverica i pojedinih glodara, ali nije rešenje za sve probleme u bašti.

Šta se dešava kada padne kiša?

Čak i ako sapun privremeno odbije neku životinju, njegova efikasnost nije dugotrajna. Kiša i vlaga brzo ispiraju miris, pa sapun nakon nekog vremena više nema isti efekat.

Zbog toga stručnjaci ovaj metod opisuju kao privremeno rešenje, a ne kao pouzdanu zaštitu bašte. Još važnije, sapun nije naročito koristan protiv insekata. Ako se borite sa gusenicama ili drugim sitnim štetočinama, komad sapuna postavljen pored biljke verovatno neće rešiti problem.

Kako sapun može da pomogne protiv biljnih vaši

Tu postoji drugačiji način upotrebe sapuna. Stručnjaci preporučuju razblaženi rastvor odgovarajućeg sapuna za prskanje biljaka, koji može pomoći u borbi protiv biljnih vaši. Takav tretman ipak zahteva ponavljanje, jer se rastvor lako ispira kišom ili prilikom zalivanja. Važno je koristiti proizvod namenjen za tu svrhu i odgovarajuću koncentraciju, jer prejaki rastvori mogu oštetiti listove biljaka.

Eterična ulja mogu biti još jedna opcija

Određena eterična ulja takođe se koriste za odvraćanje pojedinih štetočina. Međutim, njihovo dejstvo zavisi od vrste životinje ili insekta protiv kog se koriste. Zato nije dovoljno samo izabrati ulje prijatnog mirisa. Najpre treba utvrditi šta zapravo uništava biljke, a zatim odabrati metod koji je namenjen baš toj štetočini.