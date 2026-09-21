Slušaj vest

Prvi sveži kesteni stigli su na hrvatske pojace, ali cena po kojoj trgovci prodaju ovaj jesenji specijalitet mnogima će pokvariti apetit. Kilogram kestena košta od 6 do 8 evra, dok cena maruna (oplemenjena, posebna vrsta kestena) dostiže čak 10 evra po kilogramu.

Za one koji su željni ukusa kestena, ali imaju pliće džepove postoji alternativa. Možete da odete do najbliže šume i nakupite divljeg kestena, pa ga sami pripremite.

Pečeni kesteni su jedan od najlepših mirisa jeseni, a mnogi se pitaju kako da ih ispeku tako da iznutra ostanu mekani i da se lako ljušte. Kako savetuju iskusne domaćice najbolji način pripreme kombinuje kratko potapanje u vodi i pečenje u fritezi na vruć vazduh, što daje odličan rezultat - kesteni ostaju sočni i ukusni, a priprema ne zahteva mnogo truda.

Pre svega, kestene treba zaseći nožem u obliku krsta na ravnoj strani, kako bi se tokom pečenja otvorili i kasnije lakše oljuštili. Nakon zasecanja, stavljaju se u toplu vodu na oko deset minuta.

Foto: Shutterstock

Potapanje omekšava koru i sprečava da se kesten tokom pečenja isuši. Posle toga kestene treba blago osušiti kuhinjskom krpom. Nije problem ni ako ostanu malo vlažni, jer će to pomoći da spolja dobiju hrskavu koru, dok unutrašnjost ostaje mekana.

Kesteni se zatim rasporede u korpu friteze na vruć vazduh u jednom sloju i peku na 180 stepeni oko 20 minuta. Na polovini pečenja preporučuje se da se blago promešaju ili okrenu kako bi se ravnomerno ispekli. Kada ljuske počnu da se otvaraju, a unutrašnjost omekša, kesteni su gotovi.

Još jedan koristan trik jeste da se tek pečeni kesteni odmah nakon vađenja iz friteze na vruć vazduh umotaju u čistu kuhinjsku krpu ili stave u papirnu kesu na nekoliko minuta. Para koja se za to vreme stvori omekša ljusku i znatno olakšava ljuštenje.