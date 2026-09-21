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Sporazum obuhvata zajam EIB od 20 miliona evra i bespovratna sredstva Evropske unije u iznosu od 2 miliona evra, koja će Erste Banci plasirati malim i srednjim preduzećima (MSP) i srednje kapitalizovanim preduzećima u Srbiji za projekte u oblasti digitalizacije, zelene tranzicije i održive poljoprivrede.

Ovaj sporazum predstavlja važnu prekretnicu kao prvi sporazum u Srbiji u okviru programa EIB pod nazivom „Fond za inovacije i zelenu transformaciju za Zapadni Balkan“.

„Pomažemo srpskim kompanijama da se modernizuju i pretvore inovacije i održivost u konkurentsku prednost“, izjavio je Richard Amor, direktor EIB za poslovanje u zemljama proširenja i susedstva EU. „Podrška održivom rastu koji predvodi privatni sektor od suštinskog je značaja za jačanje ekonomske otpornosti zemlje i njenu integraciju u tržište EU.“

Finansiranje EIB za digitalne projekte podržaće ulaganja u inovativne proizvode i procese, istraživanje i veštačku inteligenciju. Zeleno finansiranje namenjeno je projektima kompanija koji doprinose borbi protiv klimatskih promena, na primer kroz uštedu energije i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Klimatska komponenta finansijskog paketa podržaće projekte u oblastima efikasnog korišćenje resursa i održive poljoprivrede, uključujući stočarstvo i ratarstvo.

Foto: ProRec

Bespovratna sredstva Evropske unije, koja se obezbeđuju kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, omogućiće kompanijama koje dobiju zajmove u okviru ovog sporazuma da smanje iznos otplate za 10%. Komponenta bespovratnih sredstava uključuje i tehničku pomoć za Erste Banku radi podrške kompanijama u pripremi finansijski održivih projekata, kao i za jačanje inovacionog ekosistema Srbije, uključujući podršku startap kompanijama.

„Podrška preduzetnicima i kompanijama u njihovoj transformaciji predstavlja veoma važan deo strategije Erste Banke“, izjavila je predsednica Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad Jasna Terzić. „Ovo partnerstvo sa EIB i Evropskom unijom omogućava nam da ponudimo povoljno finansiranje srpskim kompanijama da ubrzaju digitalizaciju, unaprede održivost i ojačaju svoju tržišnu poziciju. Posebno smo ponosni što je ovo prvi finansijski instrument ove vrste dostupan na srpskom tržištu, koji lokalnim preduzećima donosi inovativnu podršku. Podsticanjem ulaganja u inovacije, zelene tehnologije i održivu poljoprivredu doprinosimo ne samo rastu kompanija, već i dugoročnoj konkurentnosti i otpornosti srpske privrede. Ponosni smo što smo deo inicijative koja donosi konkretne koristi privredi i podržava zelenu i digitalnu tranziciju Srbije.“

Cilj projekta je da produbi ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom i podrži dekarbonizaciju industrije i otpornost na klimatske promene.

„Kombinovanjem zajma EIB i bespovratnih sredstava Evropske unije pomažemo srpskim preduzećima da dođu do povoljnog finansiranja za investicije, rast i jačanje konkurentnosti, uz podršku zelenijoj i otpornijoj privredi“, izjavio je zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Julian Vassallo. „Ova operacija potvrđuje kontinuiranu posvećenost EU razvoju privatnog sektora u Srbiji i približavanju njene ekonomije Jedinstvenom tržištu EU.“

Novi sporazum o finansiranju predstavlja sedmu finansijsku operaciju između EIB i Erste Banke od 2009. godine.