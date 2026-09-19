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Ko sanja o životu u prirodi, daleko od gradske gužve i pogleda radoznalih komšija, možda bi mogao da pronađe zanimljivu priliku u jednom slabo naseljenom selu na području opštine Gvozd.

Na prodaju je imanje površine čak 17.000 kvadratnih metara, a cena za kompletnu nekretninu iznosi 29.000 evra.

I to nije sve.

Dve kuće i pomoćni objekti

Na ogromnom placu nalaze se dve kuće, bunar, nekoliko voćaka, pušnica i pomoćni objekti. Prema navodima iz oglasa, imanje je okruženo mirom i zelenilom, dok u neposrednoj blizini nema drugih kuća.

Na imanju se nalazi novija, čvrsto građena spratnica, koja poseduje građevinsku dozvolu iz 1987. godine.

U prizemlju su hodnik, otvoren prostor sa trpezarijom i kuhinjom, spavaća soba, kupatilo i ostava. Sprat je predviđen za još tri spavaće sobe, kupatilo i toalet.

Kuća ima i podrum, dok se na imanju nalaze pušnica i pomoćna zgrada koja je vremenom dotrajala.

Druga kuća posebno će privući pažnju ljubitelja tradicionalne arhitekture. Reč je o staroj drvenoj kući napravljenoj od hrastovih planjki, koja bi uz restauraciju mogla da postane zanimljiv objekat za život ili odmor.

Potpuna privatnost na 17.000 kvadrata

Najveći adut ove nekretnine ipak je zemljište.

Plac od 17.000 kvadrata pruža budućem vlasniku dosta prostora, dok se u dvorištu već nalaze voćke i bunar.

Lokacija u slabo naseljenom području dodatno doprinosi osećaju izolovanosti. Prema oglasu, neposrednih komšija nema, pa imanje pruža visok nivo privatnosti.

Od banje je udaljeno oko sedam kilometara, a prema informacijama iz oglasa, vlasništvo je uredno.