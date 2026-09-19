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Kako bi što pre angažovali berače i sačuvali rod, vlasnici vinograda ove godine nude veće zarade, dok se u nekim mestima rad plaća i po satu. U šumadijskom kraju, posebno u okolini Topole, za jedan dan rada tokom septembra može da se zaradi oko 5.000 dinara.

Uz novac, beračima su najčešće obezbeđeni obrok i piće, a pojedini vinogradari organizuju i prevoz do mesta rada. To je više nego prošle godine, kada se za radni dan od oko osam do 17 časova plaćalo približno 4.500 dinara. Rast dnevnica pokazuje koliko je vinogradarima teško da u kratkom periodu okupe dovoljan broj ljudi za berbu.

U vlasotinačkom kraju satnica dostiže 600 dinara

Drugačiji način obračuna primenjuje se u okolini Vlasotinca, gde je potražnja za beračima takođe velika. Tamo pojedini radnici umesto dnevnice dobijaju novac na osnovu broja odrađenih sati. Jedan od berača rekao je da njegova satnica iznosi između 500 i 600 dinara, dok za jedan dan može da zaradi i do 60 evra.

Kako navodi, domaćin radnicima obezbeđuje hranu, kafu i piće, uz pauze za doručak i ručak. Za one koji rade punu smenu, satnica od 600 dinara predstavlja solidnu dnevnu zaradu, posebno imajući u vidu da su osnovni obrok i osveženje tokom rada obezbeđeni.

Grožđe u prodavnicama od 159 dinara, na pijacama i do 600

Dok traje borba za svakog berača, ovogodišnja berba postavlja i pitanje cena grožđa za kupce. U trgovinama se kilogram crnog i belog grožđa trenutno može naći za oko 159 do 196 dinara. Za besemeno i posebno pakovano grožđe potrebno je izdvojiti više novca.

Takve varijante koštaju približno između 240 i 480 dinara po kilogramu. Na pijacama cene zavise od sorte i kvaliteta, a za pojedine vrste kilogram može da dostigne i 600 dinara. Ovogodišnja sezona tako donosi veće izdatke za proizvođače, pre svega zbog skuplje radne snage.

Istovremeno, berači imaju priliku da zarade više nego ranijih sezona, što dodatno pokazuje koliko je sezonska radna snaga postala važna za završetak berbe na vreme.