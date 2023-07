DNEVNICE I DO 6.000 DINARA, ALI NISU SVI SPREMNI NA TAKAV POSAO! Evo koliko možete da zaradite

Dnevnica za rad na građevini ide do 50 evra, za branje voća zavisi od vrste a kreće se od 2,5 hiljada do 6.000 dinara.

U toku je sezona koja je teška za ugostitelje, jer su svi kvalifikovani radnici na primorju gde su veće plate u sezoni.

Sezona je krenula još od aprila i maja, naši radnici odu put primorja, Hrvatska i Crna Gora najviše, u ovom periodu, pa se nedostatak sezonaca koji i inače imamo, dodatno poveća.

- Konobari i kuvari nam fale tokom cele godine a tokom sezone tu se najviše traže radnici. Dok se ne vrate negde oktobra meseca, faliće radnici. Slično je i u građevini koja isto tokom lepog vremena radi punom parom, mada to nadoknadimo uvozom radne snage iz inostranstva - kaže za Prva TV Miloš Turinski sa portala Infostud

- Dnevnice berača voća idu od 2.500 dinara do 50 evra i zavise od onoga što poslodavac uz to nudi, na primer smeštaj, hrana, prevoz i slično, dodaje on.

- To su poslovi koji su teški, rade se po suncu, često i po deset sati ili na normu, u zavisnosti od dogovora sa gazdom. Nije lako i nisu svi spremni da to rade čak ni za tako visoke dnevnice, kaže Turinski i dodaje da to uglavnom rade mlađi ljudi radi džeparca za letovanje i slično.

Za maline dnevnica do 4.000 dinara

Dok berači borovnice polako završavaju ovogodišnju sezonu i za taj rad su plaćeni na istom nivou kao i lane, od 4.000 do 5.000 dinara, njihove kolege u malinjacima, kao i sami proizvođači “crvenog zlata”, ne mogu da budu prezadovoljni kao što je to bio slučaj prošle godine, zbog trenutno niske otkupne cene.

Angažovani berači maline trenutno se, zavisno od platežne sposobnosti proizvođača, plaćaju od 2.000 do 4.000 dinara po danu. Najvišu zaradu dobijaju iskusni radnici koji su već godinama angažovani kod istih proizvođača, koji im takođe obezbeđuju smeštaj i obroke. Druga varijanta plaćanja berača “crvenog zlata” je po kilogramu, tako da pojedini malinari ove radnike plaćaju od 60 do 80 dinara po ubranom kilogramu. Ukoliko su berači kod domaćina u malinjake došli iz drugih sredina, takođe su im obezbeđeni smeštaj i hrana u vidu tri obroka.

Kupine tek dolaze na branje

Po rečima proizvođača kupina, ukoliko otkupna cena kupine ne bude drastično manja u odnosu na lane, može se očekivati da će i dnevnice ostati na prošlogodišnjem nivou.

Inače, dnevni učinak berbe kupina u našim uslovima kreće se od 100 do 150 kilograma po beraču za osam sati rada, ako sorta nema bodlje, a ukoliko ima, za isto vreme je moguće ubrati duplo manju količinu. Pojedini kupinari svoje radnike plaćaju po ubranom kilogramu, ta vrsta naknade je prošle godine iznosila od 40 do 50 dinara, tako da iskusniji i brži berači u kupinjacima dnevno mogu da prihoduju oko 60 evra.

(Kurir.rs/Blic, TV Prva)