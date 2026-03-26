Slušaj vest

Vlasnici velikih plantaža u Mačvi i Pocerini već su počeli da ugovaraju sezonske radnike za berbu voća, i to preko menadžera, odnosno grupovođa berača.

Za svakog angažovanog radnika grupovođe dobijaju između 500 i 1.500 dinara, zbog čega je ovaj vid organizacije posla mnogima postao unosan izvor prihoda, piše Dnevnik.

- Vodim računa koga ću da angažujem jer mi je stalo da se posao uradi kako treba i da gazda bude zadovoljan. Sa njim se dogovorim oko dnevnice, a sa radnicima iz ekipe dogovorim se koliko će oni da budu plaćeni - ispričao je jedan grupovođa kojeg je zadovoljni vlasnik plantaže angažovao i za ovogodišnju berbu.

Foto: RINA

Na pitanje kako funkcioniše posao menadžera berača voća, odgovara:

- Ima troškova oko prevoza i obroka ukoliko se tako dogovorimo, ali opet se nešto zaradi. Ja uzmem 500 dinara po radniku, a oni koji više uzimaju budu u problemu jer radnici neće da rade pošteno i za ceo dan naberu 3-4 gajbice - iskreno je ispričao grupovođa koji je za berbu borovnica ovo leta već sastavio svoj tim od 20 berača.

Da je ovakav način organizacije efikasniji, smatra i vlasnik jedne plantaže, koji ističe da je danas gotovo nemoguće samostalno pronaći berače.

- Pronaći berače je u poslednje vreme najveća muka. Iako može lepo da se zaradi jer su dnevnice visoke nema dovoljno zainteresovanih. Zbog toga ne sme da se dočeka početak berbe bez sigurnih radnika - kaže vlasnik plantaže borovnica u okolini Šapca.