Sa prvim prolećnim danima, na zelenoj pijaci u Čačku, osetio se i pravi dolazak nove sezone, tezge su oživele, stiglo je sveže povrće, a prve jagode već privlače pažnju kupaca.

Na jednoj od najvećih pijaca u zapadnoj Srbiji, ponuda je bogata, a među najtraženijim proizvodima trenutno su mladi crni luk, zelena salata i mladi kupus, koji su već našli svoje mesto na trpezama Čačana.

Na tezgi Gine Zekavice, koja više od dve i po decenije prodaje na ovoj pijaci, prve jagode su već stigle i, kako kaže, kvalitet je na visokom nivou.

- Stigle su nam prve jagode i jagode su stvarno ekstra. Težina u posudicama je 600 grama, a cena je 300 dinara. Za kvalitet garantujem, to jedu i moja deca, i ja, i svi. Sve su sveže i ukusne, a svako jutro dobijam novu robu - Gina za RINU.

Osim jagoda, kupci se sve više okreću sezonskom povrću, što potvrđuje i dugogodišnje iskustvo ove prodavačice.

- Čačani su dobri kuvari i navikli su na domaće proizvode, jer naš kraj ima jaku poljoprivredu. Sada kupuju sve što je novo stiglo, sveže povrće i voće koje izlazi na pijacu - objašnjava ona.

Na pitanje šta je idealno za dobro raspoloženje u prolećnim danima, Gina ima jasan odgovor.

- Iskreno, posle dobrog ručka ja bih uzela naše najlepše jagode. Pogledajte ih samo, toliko su ukusne. A kada se doda šlag ili čokolada, to je pravo zadovoljstvo i odmah podigne raspoloženje - dodaje ona sa osmehom.

Dolaskom proleća, čačanska pijaca ponovo postaje mesto susreta ukusa, mirisa i tradicije.

Svežina domaćih proizvoda i poverenje između prodavaca i kupaca potvrđuju da se sezona zdrave ishrane polako zahuktava, a Čačani spremno prelaze na laganiji, prolećni jelovnik.