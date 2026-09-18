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Sezona pripreme zimnice u Srbiji usijala je pijačne tezge, a miris pečenih paprika najavljuje početak pravljenja omiljenog specijaliteta - ajvara. Ekipa Kurira ovoga petka obišla je pijace u Beogradu i Subotici kako bi proverila kakvo je stanje na tezgama i koliko će domaćinstva u Srbiji morati da izdvoje novca za ovogodišnju zimnicu.

Za domaću teglu ajvara izdvojte 600 dinara

Uvid u stanje na terenu pokazuje da su cene na severu zemlje nešto povoljnije u odnosu na beogradske pijace. Na beogradskom Kaleniću, kako izveštava naša novinarka Ines Grk - crvena mesnata paprika staje oko 200 dinara po kilogramu, dok se paprika za sataraš i plavi patlidžan mogu naći po cenama od 160 do 200 dinara. Iskusne prodavačice sa beogradskih tezgi poručuju da je za savršen ajvar ključno birati sortu "Kurtovka" - pljosnatu, debelu i mesnatu papriku koja se lako ljušti i garantuje dobar kvalitet zimnice.

05:04 Pijace u Beogradu i Subotici u znaku zimnice: Paprika za ajvar drži cenu, ali se tradicija ne napušta Izvor: Kurir televizija

Subotička pijaca zabeležila veći promet

Sa druge strane, na subotičkim pijacama ponuda je raznovrsnija i cena paprike varira od 120 do 200 dinara, zavisno od klase. Subotički pijačni barometar beleži i solidnu ponudu ostalog povrća i voća: paradajz se prodaje po ceni od 60 do 120 dinara, kupus je oko 80, karfiol 150, dok se sezonske bundeve nude za 100 dinara po kilogramu. Za pripremu slatke zimnice, subotičke domaćice šljive, breskve i kajsije plaćaju između 80 i 150 dinara.

Foto: Profimedia

Dok se u Beogradu veći nalet kupaca očekuje tokom vikenda, u Subotici je gužva zabeležena već u petak pre podne. Prodavci povećan promet objašnjavaju isplatom državne pomoći, koja je podstakla kupovnu moć građana, pre svega penzionera. I u Beogradu i u Subotici ponuda je bogata, pa je na kupcima samo da odluče da li će sudbinu jesenje trpeze prepustiti sopstvenom trudu u kuhinji ili gotovim proizvodima iz tegle.

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Kurir.rs

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