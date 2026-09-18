Mesnata, crvena i debela "Kurtovka" zapalila pijace! Svi pojurili da kupe najbolju papriku za ajvar, a kad su videli cenu - doživeli su šok
- Priprema zimnice ove sezone znatno opterećuje kućni budžet, jer za jednu teglu domaćeg ajvara treba oko tri kilograma paprike, odnosno blizu 600 dinara u Beogradu.
- Na Kaleniću crvena mesnata paprika košta oko 200 dinara po kilogramu, dok je u Subotici ponuda povoljnija i paprika se prodaje od 120 do 200 dinara.
Sezona pripreme zimnice u Srbiji usijala je pijačne tezge, a miris pečenih paprika najavljuje početak pravljenja omiljenog specijaliteta - ajvara. Ekipa Kurira ovoga petka obišla je pijace u Beogradu i Subotici kako bi proverila kakvo je stanje na tezgama i koliko će domaćinstva u Srbiji morati da izdvoje novca za ovogodišnju zimnicu.
Za domaću teglu ajvara izdvojte 600 dinara
Uvid u stanje na terenu pokazuje da su cene na severu zemlje nešto povoljnije u odnosu na beogradske pijace. Na beogradskom Kaleniću, kako izveštava naša novinarka Ines Grk - crvena mesnata paprika staje oko 200 dinara po kilogramu, dok se paprika za sataraš i plavi patlidžan mogu naći po cenama od 160 do 200 dinara. Iskusne prodavačice sa beogradskih tezgi poručuju da je za savršen ajvar ključno birati sortu "Kurtovka" - pljosnatu, debelu i mesnatu papriku koja se lako ljušti i garantuje dobar kvalitet zimnice.
Subotička pijaca zabeležila veći promet
Sa druge strane, na subotičkim pijacama ponuda je raznovrsnija i cena paprike varira od 120 do 200 dinara, zavisno od klase. Subotički pijačni barometar beleži i solidnu ponudu ostalog povrća i voća: paradajz se prodaje po ceni od 60 do 120 dinara, kupus je oko 80, karfiol 150, dok se sezonske bundeve nude za 100 dinara po kilogramu. Za pripremu slatke zimnice, subotičke domaćice šljive, breskve i kajsije plaćaju između 80 i 150 dinara.
Dok se u Beogradu veći nalet kupaca očekuje tokom vikenda, u Subotici je gužva zabeležena već u petak pre podne. Prodavci povećan promet objašnjavaju isplatom državne pomoći, koja je podstakla kupovnu moć građana, pre svega penzionera. I u Beogradu i u Subotici ponuda je bogata, pa je na kupcima samo da odluče da li će sudbinu jesenje trpeze prepustiti sopstvenom trudu u kuhinji ili gotovim proizvodima iz tegle.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs
BONUS VIDEO: