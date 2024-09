Ako ste pomislili da bi vam se više isplatilo da skoknete do juga Srbije i tu kupite i dovučete potrebno povrće za spremanje zimnice varate se. Kilogram crvene paprike ajvaruše u Vlasotincu košta do 200 dinara, paradajz isto toliko, krastavčići drže visoku cenu i koštaju do 250 dinara, a cena kilograma mladog kupusa košta do 170 dinara.