Slušaj vest

Građani koji imaju pravo na ovu isplatu, a nisu obuhvaćeni automatskom isplatom, zahtev mogu da podnesu najkasnije do 21. septembra 2026. godine.

Prijava se obavlja elektronski preko portala Uprave za trezor, dok je početak isplate najavljen za 22. septembar.

Važno je, međutim, da građani najpre utvrde da li uopšte treba da podnose prijavu. Za pojedine kategorije isplata će biti izvršena automatski, bez dodatnog zahteva.

Ko ima pravo na pomoć?

Za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara mogu da konkurišu punoletni građani koji ispunjavaju propisane uslove.

Potrebno je da građanin:

ima najmanje 18 godina,

bude državljanin Republike Srbije,

ima prebivalište u Srbiji,

poseduje važeću ličnu kartu.

Pored ovih osnovnih uslova, postoji još jedna važna stvar koju građani treba da provere - da li su prijavljeni u Akcionarskom fondu.

Ministar finansija Siniša Mali ranije je objasnio da građani koji su već prijavljeni u Fondu ne moraju ponovo da podnose prijavu. Oni koji nisu prijavljeni, a ispunjavaju ostale uslove, treba da se registruju za pomoć.

Ko dobija novac bez prijave?

Nisu svi građani dužni da prolaze kroz elektronsku proceduru.

Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći sredstva će dobiti automatski. Za njih nije potrebno podnositi zahtev preko portala Uprave za trezor.

Automatska uplata odnosi se i na nosioce prava na besplatne akcije i novčanu naknadu iz Akcionarskog fonda. Novac će u njihovom slučaju biti uplaćen na račun koji je već evidentiran za isplatu sredstava po osnovu besplatnih akcija.

Za ostale građane koji ispunjavaju uslove, ali nisu obuhvaćeni automatskom isplatom, prijava je neophodna.

Kako da se prijavite?

Elektronska prijava podnosi se preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

Građanima se savetuje da pažljivo provere internet adresu pre nego što unesu svoje podatke i da koriste isključivo zvanični državni portal. Posebno treba biti oprezan zbog stranica koje mogu izgledati slično zvaničnom sajtu, a služe za prikupljanje ličnih podataka.

Pre prijavljivanja trebalo bi proveriti i da li je lična karta važeća, kao i da li su ispunjeni uslovi koji se odnose na punoletstvo, državljanstvo i prebivalište.

Više od 800.000 prijava već prvog dana

Koliko je interesovanje građana veliko pokazuje i podatak da je tokom prvog dana prijavljivanja broj podnetih zahteva premašio 800.000.

Među najčešćim nedoumicama jeste upravo pitanje da li je građanin dužan da se prijavi ili će sredstva dobiti bez podnošenja zahteva.

Zato je pre svega važno proveriti kojoj kategoriji građanin pripada.

Krajnji rok 21. septembar

Vreme za prijavu ističe 21. septembra 2026. godine.

Građani kojima je prijava potrebna, a ne podnesu zahtev do tog datuma, mogu izgubiti mogućnost da ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 6.000 dinara.

Zbog toga se onima koji još nisu proverili svoj status savetuje da to učine što pre, umesto da čekaju poslednji dan.

Isplata od 22. do 25. septembra

Isplata novca građanima trebalo bi da počne 22. septembra, a planirano je da traje do 25. septembra.

Za realizaciju isplate biće zadužena Banka Poštanska štedionica.

Korisnici kojima je predviđena automatska uplata ne treba dodatno da se prijavljuju.

Za pomoć obezbeđene 71 milijarda dinara

Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta kojim je za različite vidove pomoći predviđeno ukupno 71 milijarda dinara.

Sredstva su namenjena penzionerima, korisnicima različitih oblika socijalne pomoći i dodataka, kao i svim punoletnim građanima koji ispunjavaju uslove za ovu jednokratnu isplatu.

Najveći deo novca za isplatu od 6.000 dinara obezbeđuje se iz Akcionarskog fonda, dok će iz budžeta biti izdvojeno još oko 18 milijardi dinara.

Najvažniji datum za građane koji moraju da se prijave jeste 21. septembar 2026. godine. Isplata 6.000 dinara počinje 22. septembra.