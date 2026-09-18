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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić poručio je na Župskoj berbi u Aleksandrovcu da država ostaje snažan partner vinogradarima i vinarima koji ulažu u proizvodnju, znanje i modernizaciju svojih gazdinstava.

Župa je jedan od simbola srpskog vinogradarstva i vinarstva. Ovde se o vinogradu i vinu ne govori samo kao o proizvodnji, već kao o delu porodice, tradicije i života. Tu tradiciju najbolje čuvaju porodice koje su znanje i ljubav prema vinogradu prenosile sa generacije na generaciju, rekao je ministar Glamočić.

Zaštićena oznaka porekla

On je naveo da na području Župskog vinogorja 69 registrovanih proizvođača ima svoje proizvodne pogone, dok je prijavljena proizvodnja od oko 2,4 miliona litara vina, tokom 2025. godine. Na ovom području registrovana je i zaštićena oznaka geografskog porekla „Tri Morave“.

Iza svakog od ovih brojeva stoje ljudi. Domaćini koji tokom cele godine rade u vinogradima, ulažu u podrume i opremu, prate tržište i svoj proizvod pred kupca stavljaju pod sopstvenim imenom i imenom ovog kraja. Zato je važno da država bude partner onima koji žele da rade, ulažu i razvijaju svoju proizvodnju, istakao je Glamočić.

Na teritoriji opštine Aleksandrovac registrovano je više od 4.800 poljoprivrednih gazdinstava, a tokom ove i prošle godine poljoprivrednicima sa ovog područja isplaćeno je više od 600 miliona dinara podsticaja.

Sredstva iz IPARD programa

Ministar je ocenio da ohrabruje veliko interesovanje proizvođača iz Aleksandrovca za investicije i sredstva iz IPARD programa, jer to pokazuje da u ovom kraju postoje volja i spremnost za modernizaciju proizvodnje i jačanje konkurentnosti.

Pred vinogradarima i vinarima su brojni izazovi, od klimatskih promena i sve češćih vremenskih ekstrema do zahtevnijeg tržišta i sve veće konkurencije. Odgovor moramo da tražimo u znanju, novim tehnologijama, investicijama i predvidivoj agrarnoj politici, naglasio je Glamočić.

On je podsetio da je usvojena nova Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2034. godine, čiji su ciljevi jačanje domaće proizvodnje, konkurentnosti i prehrambene sigurnosti Srbije.

Glamočić je poručio da ulaganje u poljoprivredu ne podrazumeva samo podsticaje, već i stvaranje uslova da ljudi od svog rada mogu pristojno da žive i da mladi u selima vide priliku za svoju budućnost.

Želimo da mladi ljudi u vinogradima ne vide samo ono što su nasledili od svojih roditelja i dedova, već i ozbiljan posao, priliku za napredak i budućnost koju mogu da grade za sebe i svoju decu. Tradiciju ne čuvamo tako što samo govorimo o prošlosti. Čuvamo je tako što joj obezbeđujemo budućnost, poručio je ministar.

Prema trenutnim podacima, ovogodišnja berba završena je na oko 46 odsto površina pod vinovom lozom. Ministar Glamočić poželeo je vinogradarima da nastavak berbe protekne uspešno, da grožđe bude dobrog kvaliteta i da se trud uložen tokom godine isplati.

Župska berba od 1963. godine okuplja vinogradare, vinare i posetioce i predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija posvećenih grožđu, vinu i vinogradarskoj tradiciji Srbije.