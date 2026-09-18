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Dok se region suočava sa posledicama gašenja rudnika i termoelektrana, u blizini grčkog grada Kozanija planira se izgradnja jednog od najvećih centara za podatke u Evropi, na lokaciji nekadašnjih rudnika lignita.

Investiciju priprema grčka nacionalna elektroenergetska kompanija DEI, a njena procenjena vrednost iznosi čak 5,8 milijardi evra. Cilj je da se proizvodnja zasnovana na lignitu zameni tehnološkim centrom i projektima čiste energije, objavio je Blumberg.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis politički je snažno podržao revitalizaciju Kozanija i čitavog regiona, koji se smatra jednim od siromašnijih delova Grčke. Projekat je povezan i sa reorganizacijom kompanije DEI, u kojoj grčka država ostaje najveći akcionar, dok je kompanija ove godine dodatni kapital prikupila i na berzi, piše Kurir.mk.

Energetska tranzicija

Lokalno stanovništvo, međutim, upozorava da nakon odluke vlade iz 2019. godine o postepenom okončanju proizvodnje električne energije iz lignita još nisu otvorena radna mesta koja bi ublažila posledice energetske tranzicije. Preostala proizvodnja uglja uglavnom je namenjena poslednjoj aktivnoj termoelektrani, Ptolemaida 5, koja bi do kraja ove godine trebalo da prestane da koristi lignit.

Tokom posete regionu prošlog meseca, Micotakis je obećao da će biti otvorena brojnija i bolje plaćena radna mesta, uz poruku da će vlada „mobilisati sve raspoložive evropske resurse“ kako bi podržala region u ovoj teškoj tranziciji.

Projekti zelene energije

DEI planira da do kraja 2028. godine izgradi centar za podatke kapaciteta 300 megavata, paralelno sa razvojem projekata zelene energije u okolini. Do 2031. godine kapacitet bi mogao da bude povećan na čak jedan gigavat.

U toku su i pregovori sa "hiperskalerima“, odnosno velikim međunarodnim kompanijama koje pružaju usluge klauda i digitalne infrastrukture, kako bi se pronašao zakupac budućeg centra za podatke.

Projekat predstavlja pokušaj da se region, koji je decenijama zavisio od uglja i proizvodnje električne energije, preusmeri ka veštačkoj inteligenciji, obradi podataka, klaud tehnologijama i čistoj energiji. Umesto rudnika lignita, Kozani bi tako mogao da postane jedno od novih evropskih čvorišta digitalne ekonomije.