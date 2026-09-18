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Međutim, postoji važna razlika koju bi svaki podnosilac prijave trebalo da zna - status prijave na platformi "Svoj na svome" i status potvrde koji prikazuje Republički geodetski zavod nisu isto, jer se odnose na različite faze postupka.

U praksi to znači da građanin može na dva mesta da dobije informacije koje na prvi pogled izgledaju različito, a da to ne mora da znači da postoji problem sa predmetom.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije i Republički geodetski zavod imaju različite uloge u postupku.

Agencija utvrđuje da li postoje uslovi za upis i formira potvrdu, dok RGZ na osnovu dostavljene potvrde sprovodi upis u katastar.

Tek kada su ispunjeni zakonski uslovi i potvrda bude prosleđena Republičkom geodetskom zavodu, počinje deo postupka koji se odnosi na sprovođenje upisa u katastar.

Šta znače statusi koje vidite?

U zavisnosti od toga u kojoj se fazi predmet nalazi i preko kog servisa građanin proverava podatke, mogu se pojaviti različiti statusi.

Među statusima sa kojima se građani susreću su:

Čeka se potvrda – Agencija još nije prosledila potvrdu Republičkom geodetskom zavodu.

U obradi – potvrda je stigla u RGZ i predmet se obrađuje.

Potrebna dopuna – u postupku je utvrđeno da postoje formalno-tehnički nedostaci zbog kojih je potrebna ispravka ili dopuna.

Čeka se uplata naknade troškova evidentiranja – u predmetu postoji obaveza plaćanja i postupak čeka da naknada bude izmirena.

Završeno – sproveden je upis u katastar.

U sistemu se može pojaviti i status „Odluka poništena“.

Važno je, međutim, da nazivi statusa na platformi „Svoj na svome“ ne moraju doslovno da odgovaraju statusima u aplikaciji RGZ-a.

Razlog je jednostavan – dva sistema ne prate potpuno isti deo postupka.

Šta znači ako piše "čeka se uplata"?

Ovo je jedan od statusa koji može da izazove najviše nedoumica.

Kada Agencija utvrdi da lice u čiju korist treba da bude izvršen upis ima obavezu plaćanja naknade, dostavlja mu obaveštenje sa instrukcijama za uplatu.

Rok za plaćanje je 30 dana od dana uručenja obaveštenja.

Prema važećim propisima, potvrda na osnovu koje će pravo svojine biti upisano u katastar prosleđuje se RGZ-u nakon što obaveza plaćanja bude izmirena.

To praktično znači da predmet može da stoji u fazi čekanja uplate sve dok građanin ne izmiri obavezu.

Naknada se plaća jednokratno.

Ne plaćaju svi isto

Visina naknade nije ista za sve podnosioce prijava.

Zavisi od vrste nepokretnosti, površine, zone i drugih kriterijuma propisanih zakonom.

Za porodične stambene objekte i stanove predviđeni su različiti iznosi u zavisnosti od grada i zone, dok se za druge vrste objekata primenjuju posebna pravila.

Zakon predviđa i kategorije građana koje, pod propisanim uslovima, mogu biti oslobođene plaćanja naknade.

Među njima su određene kategorije osoba sa invaliditetom, boraca, porodica sa troje i više dece, samohranih roditelja i korisnika socijalne pomoći, kada su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Šta se dešava kad je naknada plaćena?

Kada su ispunjeni uslovi za upis i, u slučajevima kada postoji ta obaveza, naknada bude plaćena, potvrda se dostavlja Republičkom geodetskom zavodu.

RGZ zatim sprovodi upis prava svojine u katastar.

Foto: Nebojša Dinić

Zavod objavljuje i statistiku realizacije projekta „Svoj na svome“, u kojoj se mogu pratiti broj dostavljenih potvrda, broj predmeta po kojima je postupano, predmeti vraćeni radi provere ili ispravke i drugi podaci u vezi sa sprovođenjem postupka.

Šta se upisuje u katastar?

Ovo je jedan od najvažnijih detalja postupka.

Kada se pravo svojine upiše po ovom zakonu, u katastru se upisuje i zabeležba da je pravo svojine na objektu, delu objekta ili posebnom delu objekta upisano na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Dakle, podatak o pravnom osnovu po kojem je objekat upisan ostaje vidljiv u katastru.

Međutim, ovu zabeležbu ne treba automatski poistovećivati sa hipotekom, zabranom prodaje ili drugim klasičnim teretom na nepokretnosti.

Foto: Shutterstock, Printscreen

Istovremeno se, kada su ispunjeni zakonski uslovi, brišu postojeće zabeležbe koje su se odnosile na raniji status objekta.

To mogu biti zabeležbe:

– „izgrađen bez građevinske dozvole“,

– „bez rešenja o odobrenju za izgradnju“,

– „izgrađen bez upotrebne dozvole“,

kao i druge odgovarajuće zabeležbe o ranijem statusu objekta.

Važna promena u zakonu

Izmenama Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima iz 2026. godine uvedena je važna odredba.

Propisano je da se svi objekti upisani u skladu sa ovim zakonom smatraju objektima izgrađenim u skladu sa zakonom.

To je važno upravo zbog nedoumica građana o tome šta pravno znači činjenica da u katastru ostaje zabeleženo da je objekat upisan na osnovu posebnog zakona.

Sama ta zabeležba zato ne znači da objekat i nakon sprovedenog postupka ostaje evidentiran kao bespravno izgrađen.

Postoji važna ograda

Upis prava svojine u katastar ipak nije isto što i potvrda da je objekat tehnički bezbedan.

Zakon propisuje da Republika Srbija ne garantuje za bezbednost i sigurnost korišćenja objekta koji je upisan po ovom postupku.

Vlasnik prihvata rizik korišćenja objekta i odgovornost za eventualnu štetu prema trećim licima.

To znači da treba razlikovati dva pitanja – da li je pravo svojine upisano u katastar i da li objekat ispunjava sve tehničke uslove bezbednosti.

Kad može da se pojavi zabrana raspolaganja?

Postoji još jedna važna razlika.

Zakon u određenim slučajevima predviđa mogućnost upisa zabeležbe zabrane raspolaganja do izmirenja obaveze po osnovu naknade.

To nije isto što i zabeležba da je pravo svojine upisano na osnovu posebnog zakona.

Dakle, treba razlikovati:

zabeležbu o pravnom osnovu upisa, koja pokazuje da je pravo upisano po Zakonu o posebnim uslovima,

i

zabeležbu zabrane raspolaganja, koja se može pojaviti u posebnim, zakonom propisanim situacijama.

Gde proveriti da li čekate uplatu?

Pored provere statusa predmeta, postoje i posebne mogućnosti za pregled obaveštenja o uplati naknade.

Građanima kojima je utvrđena obaveza plaćanja dostavljaju se instrukcije za uplatu.

Omogućeno je i štampanje odgovarajućih obaveštenja odnosno zahteva Agencije na šalterima ovlašćenih pošta za građane koji su dobili SMS poruku servisa „SvojNaSvome“.

Na dokumentu se nalazi i podatak o iznosu naknade, a uplata može da se izvrši na šalteru Pošte.

Šta ako ste podneli prigovor?

Status prigovora proverava se odvojeno od statusa samog upisa.

Zbog toga građanin koji je podneo prigovor ne treba da se oslanja samo na status potvrde koji vidi u aplikaciji RGZ-a, već treba da proverava servis namenjen praćenju prigovora.

Najvažnije da znate koji status gledate

Za građane koji su prijavili objekat kroz „Svoj na svome“ najvažnije je da prilikom provere obrate pažnju na to na kom servisu gledaju podatke.

Platforma „Svoj na svome“ prati prijavu i postupanje u delu procesa koji se odvija pred Agencijom.

Aplikacija RGZ – Status potvrde prikazuje šta se događa sa potvrdom i postupkom upisa u delu koji sprovodi katastar.

Posebno se mogu proveravati obaveštenja o uplati naknade, kao i status podnetog prigovora.

Konačni rezultat postupka jeste upis prava svojine u katastar.

Uz pravo svojine ostaje zabeleženo da je ono upisano na osnovu posebnog zakona, ali se, kada su ispunjeni zakonski uslovi, brišu ranije zabeležbe da je objekat izgrađen bez građevinske ili upotrebne dozvole.

Zbog toga građani koji prate svoj predmet treba da obrate pažnju ne samo na to da li piše „u obradi“ ili „završeno“, već i na to koji organ trenutno postupa, da li postoji obaveza plaćanja i šta je nakon završetka postupka stvarno evidentirano u katastru.